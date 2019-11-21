高鐵南延審查委員批不符程序正義？交通部：委員提非會議結論新意見。（資料照）

2019-11-21 10:29:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵延伸屏東案於今年9月27日交通部審查會議通過，決定「左營方案」，現已送行政院審查，不過卻有交通部審查委員爆料，交通部未獲委員同意就報院，不符程序正義；參與此案的交通部官員則表示，審查會後都有依審查委員在會中結論之意見，補充修正後送委員確認；但有委員確認時，提不在審查會結論內的新意見，當然不太可能又修正報告，否則只要有一位委員故意阻撓或卡住某項建設，一直要求確認新意見，就可擱置甚至杯葛原本審查會有條件通過的結論。

交通部鐵道局表示，交通部於9月27日審議後，當時結論是請鐵道局函報行政院前，將補充內容徵詢委員意見。鐵道局於10月中旬以電子郵件徵詢審查會出席委員意見後，部分委員肯定計畫必要性，及肯定於屏東市六塊厝設站能兼顧高雄與屏東民眾搭乘便利性；有一位委員請鐵道局補充替選方案的增資益本比、國土規劃與區域發展等相關評估分析，並送其確認後再循序陳報等意見。

請繼續往下閱讀...

鐵道局表示，該案一切都有依照會議結論及程序進行，依照審查會議結論修正報告書，並將修正後報告書電子檔以電子郵件送各委員徵詢意見，至於仍有委員表示本案陳報前應再送其確認一節，非該次審查會議結論意旨，所以後續於10月28日將修正後報告書陳報交通部。

會議結論中委員意見處理，鐵道局表示，該案可行性研究原以左營及燕巢方案為評估範圍，於審議過程增列高雄方案、小港潮州方案，性質上屬補充評估的替選方案，所以先就高雄方案與小港潮州方案用地取得，及工程可行性進行2階段方案篩選，但有委員會議結束之後，又要求就4方案均進行詳細深入分析，考量經費及規劃資源，難以照辦。

另外，鐵道局說，計畫已就零方案及有延伸屏東計畫情境進行效益比較，替選方案分析已就高雄方案進行經濟效益分析及增量益本比分析，高雄方案與左營方案相較，仍以左營方案較佳；此外，也有就高雄方案、小港潮州方案帶動區域發展的潛力進行分析，及就高雄方案與左營方案對區域發展差異進行分析。而本計畫以淨現值、益本比及內部報酬率呈現經濟效益評估結果，已符合交通部運輸研究所「交通建設計畫經濟效益評估手冊」就成本效益評估結果分析相關規定；增資益本比法尚非前述手冊規定的呈現方式。

高鐵延伸屏東的左營案，長度約17.5公里、經費554億元（不含增購列車）、行車時間10分鐘。工程方面需進行左營基地側線調整，完成後勁溪水裡分析及跨河構造物建設，整體工程可行性高。

高鐵南延屏東4條路線。（鐵路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法