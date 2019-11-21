高雄長庚屋頂種蔬菜 病患收成「大腦肥料」放鬆情緒

高雄長庚觀湖耕心園屋頂綠化，為高雄市立體綠化2.0專案首件啟用個案。（記者黃旭磊攝）

2019-11-21 21:48:45

［記者黃旭磊／高雄報導］病患上醫院屋頂種蔬菜，收成農作分泌「大腦肥料」有效放鬆情緒。

高雄長庚觀湖耕心園屋頂綠化今天啟用，高雄市副市長李四川、工務局長吳明昌及高雄長庚副院長龔嘉德到場剪綵，耕地建於復健大樓11樓及13樓空中花園，為高雄市立體綠化2.0專案首件啟用個案，醫護人員協助精障庇護工場成員，於花園內種植並採集蔬果，流汗、曬太陽，個個笑開懷。

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觀湖耕心園為工務局立體綠化2.0專案首案，估計專案到今年底將新增35公頃綠化面積，相當於3座中央公園綠化量，而市區有784座公園綠地，綠地面積超過3千3百公頃，明年將著重綠化鐵路園道建設。

高雄長庚精神部研究發現，精障者收成農作時心情愉悅，腦源性神經滋養因子（俗稱「大腦肥料」）分泌增加，在陽光下工作也增進骨骼密度，進階訓練則將收成作物製作成食用品，到市場叫賣與人群互動，病友更有自信。

龔嘉德說，院長王植熙、精神部主任周文君指導，由老年及復健社區精神科主任洪琪發帶領職能治療師成立「農產達人」工作隊，種植蔬菜、水果，結合園藝治療與工作訓練，增進病友生活樂趣。

李四川表示，預估今年底固碳量將超過525噸，明年也將啟動1公頃以下綠地，授權由區公所就近管理，並鼓勵私有土地綠美化，進一步達成綠化政策。

醫護人員協助病患，至高雄長庚觀湖耕心園種菜。（記者黃旭磊攝）

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