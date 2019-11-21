白皙爆乳美腿正妹摔車！ 網友暴動：不救還是人嗎？！

一名身材姣好、衣著性感的女子在路上發生交通擦撞後跌坐在地的照片，引起眾多網友湧入留言關心。（圖擷取自臉書＿爆廢公社）

2019-11-21 23:20:21

〔即時新聞／綜合報導〕網友今（21）在臉書社團「爆廢公社」發文分享，一名身材姣好、衣著性感的女子在路上發生交通擦撞後跌坐在地的照片，引起大批熱心網友湧入留言關心「這一定要救，不救是人嗎？」、「我每張都放大看看她還有哪裡受傷」。而廣大網友的「善心」也讓不少網友一語雙關表示，「台灣最美的風景是人...」。

跟據貼文，數張連拍顯示，機車女騎士疑似是與畫面後方的轎車發生擦撞後跌坐在地，照片上女騎士無明顯外傷，後方轎車車主則在審視愛車車況。而一旁路過的機車騎士也上前關心，幫忙扶起跌坐在地上的女騎士、牽起倒地的機車。

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貼文一出，讓大批網友湧入暴動，留言爭先恐後搶著效勞，「扶傷這是個技術活，讓專業的來」、「這個一定要幫忙，最好順便載去醫院檢查身體」、「願效犬馬之勞」、「我每張都放大看看她還有哪裡受傷」，相當熱心；還有網友激動反問，「這一定要救，不救是人嗎？」、「這個不幫不行啊！」。

也有網友發現車主不為「眼前美景」所動，詼諧表示「只有我發現車主只關心他的愛車嗎？」、「那位車主真的很母湯...竟然是先看他的車！！」；而眾多網友的「善心」也讓網友一語雙關表示，「台灣最美的風景是人...」。

女子的身材格外引起網友關注。（圖擷取自臉書＿爆廢公社）

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