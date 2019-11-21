拍海廢連奪3國際攝影比賽大獎 澎湖女孩喚起居民自發淨灘

蘇文妤透過鏡頭拍攝，由小男孩視野看見未來海廢的恐懼。（蘇文妤提供）

2019-11-21 19:04:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自離島澎湖女孩蘇文妤，以家鄉澎湖嚴重海洋廢棄物為主題，拍攝系列海廢攝影作品，連奪莫斯科國際攝影大賽金獎、IPA國際攝影比賽佳作、布達佩斯國際攝影比賽銅獎等殊榮，並在台北信義區四四南村好丘穿廊舉行創作展。

被譽為澎湖之光的蘇文妤，出身政治世家，父親為前馬公市長蘇崑雄，卻未選擇從政之路，自幼就讀中正國小、馬公國中美術班，並在國立師範大學視覺藝術研究所深造，也是在師大視覺藝術系才開始接觸攝影，自稱喜歡用鏡頭寫歷史，捕捉人物的細膩情感，更愛紀錄故鄉離島澎湖的人事物，返鄉利用空暇走遍澎湖各地。

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由於蘇的家鄉澎湖群島位居海峽中衢，鄰近中國是最大海廢生產國，受到海流及潮汐影響，澎湖成為中國海廢攔截點，每年東北季風起海廢大量堆積在澎湖海岸線，蘇文妤屢獲國際攝影大獎的系列作品「我們的自然遊樂場」，拍攝地點在湖西鄉龍門村沙灘，場景完全沒有佈置，就是澎湖海廢的日常，透過小孩的視野，望著滿沙灘的海廢，思考未來的海洋被廢棄物垃圾淹沒的情景，可能垃圾比魚多的恐怖未來。

其實蘇的作品不僅屢獲國際大獎肯定，也喚起澎湖居民自覺性的生活改變，昔日滿布海廢垃圾拍攝場景的龍門沙灘，在村長洪瑞達號召下，許多志工加入義務淨灘的行列，發揮愚公移山的精神，讓龍門沙灘重回最早潔淨的風貌，不辱黃金海岸線的美譽，並進而帶動澎湖96個村里競相仿效，成為台灣淨灘模範島。

澎湖女孩蘇文妤海廢系列攝影作品，連奪國際攝影大賽三大獎。（翻攝蘇崑雄臉書）

蘇文妤為自己的父親蘇崑雄照相，蘇崑雄為前馬公市長。（蘇文妤提供）

蘇文妤連奪國際攝影三大獎後，在台北舉行個展。（翻攝蘇崑雄臉書）

蘇文妤拍攝的海廢地點龍門沙灘，經過志工及民眾努力淨灘，不再滿布海廢垃圾。（記者劉禹慶攝）

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