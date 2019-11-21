歐美「JETS嘉年華」要來高雄港 遊樂新體驗

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

2019-11-21 21:00:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為活化舊港區，臺灣港務公司、土開公司12月間將引進歐美主題「JETS嘉年華」，結合Fun Port「高港小火車」、「高港駕駛學校」活動，讓親子有不一樣的遊樂及賞景體驗。

「JETS嘉年華」選在七號碼頭，限期120天，有大型移動式遊樂設備首度跨海來台，超過40項娛樂設施，其中大型的佔了16座，包括驚險刺激的「大港飛天輪」，也有適合小朋友的「狗狗小飛車」、旋轉木馬、遊園小火車等。

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土開公司指出，去年首度開放舊港區辦理「Art Zoo」氣墊樂園，連同「棧貳庫KW2」，3個月期間吸引約百萬人次，廣受迴響，今年引進「JETS嘉年華」，再創高雄市民新體驗。

臺灣港務公司表示，來到高雄港還可暢遊「高港小火車」及「高港駕駛學校」。「高港小火車」串聯高雄港2號至7號碼頭，兩節式電動遊園車從棧貳庫啟程，途經歷史建築香蕉棚、高港水花園、高港4到7號棧庫群與8號郵輪碼頭。

位於棧六庫旁的「高港駕駛學校」則讓小朋友一圓駕駛夢，適合3至8歲的孩童體驗，將交通安全觀念向下紮根，並可讓孩童體驗港口轉型時期，貨車與機械車輛穿梭蓬萊路情景。去年開幕的「棧貳庫KW2」活化百年碼頭港埠倉庫，純白旋轉木馬搶佔打卡景點的IG版面。

高港棧庫群歷經70年港區管制，去年底開放舊港區1至10號碼頭，臺灣港務公司推動文創產業賦予新樣貌。

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

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