為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

歐美「JETS嘉年華」要來高雄港 遊樂新體驗

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

2019-11-21 21:00:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為活化舊港區，臺灣港務公司、土開公司12月間將引進歐美主題「JETS嘉年華」，結合Fun Port「高港小火車」、「高港駕駛學校」活動，讓親子有不一樣的遊樂及賞景體驗。

「JETS嘉年華」選在七號碼頭，限期120天，有大型移動式遊樂設備首度跨海來台，超過40項娛樂設施，其中大型的佔了16座，包括驚險刺激的「大港飛天輪」，也有適合小朋友的「狗狗小飛車」、旋轉木馬、遊園小火車等。

土開公司指出，去年首度開放舊港區辦理「Art Zoo」氣墊樂園，連同「棧貳庫KW2」，3個月期間吸引約百萬人次，廣受迴響，今年引進「JETS嘉年華」，再創高雄市民新體驗。

臺灣港務公司表示，來到高雄港還可暢遊「高港小火車」及「高港駕駛學校」。「高港小火車」串聯高雄港2號至7號碼頭，兩節式電動遊園車從棧貳庫啟程，途經歷史建築香蕉棚、高港水花園、高港4到7號棧庫群與8號郵輪碼頭。

位於棧六庫旁的「高港駕駛學校」則讓小朋友一圓駕駛夢，適合3至8歲的孩童體驗，將交通安全觀念向下紮根，並可讓孩童體驗港口轉型時期，貨車與機械車輛穿梭蓬萊路情景。去年開幕的「棧貳庫KW2」活化百年碼頭港埠倉庫，純白旋轉木馬搶佔打卡景點的IG版面。

高港棧庫群歷經70年港區管制，去年底開放舊港區1至10號碼頭，臺灣港務公司推動文創產業賦予新樣貌。

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

舊高雄港區引進歐美「JETS嘉年華」設施，帶給民眾不同體驗。（圖：臺灣港務公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港務公司7年換7董座 工會：反對政治酬庸
2019-10-08 16:34

港務公司7年換7董座 工會：反對政治酬庸
高雄棧貳庫純白旋轉木馬 9月中要回來了
2019-08-21 16:18

高雄棧貳庫純白旋轉木馬 9月中要回來了
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
韓粉明棧貳庫高唱《夜襲》 在地人怒：不要一直汙染高雄
2019-07-05 17:40

韓粉明棧貳庫高唱《夜襲》 在地人怒：不要一直汙染高雄
臺灣港務公司總經理交接 副總陳劭良陞任
2019-06-17 18:18

臺灣港務公司總經理交接 副總陳劭良陞任
靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭

靠這顆 萬華新案成交衝上7字頭
高港洲際貨櫃二期護岸及新生地填築工程決標
2015-05-08 16:38

高港洲際貨櫃二期護岸及新生地填築工程決標
台灣港務公司與那霸管理組合簽署合作意向書
2015-04-21 15:06

台灣港務公司與那霸管理組合簽署合作意向書

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播