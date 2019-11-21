石虎像豹效應…特生中心無障礙坡道換裝超講究 Q版動物上身

集集特生中心原本樸素的無障礙坡道，在竹山高中美術班的努力下，以可愛的台灣里山動物呈現活潑氛圍。（記者劉濱銓攝）

2019-11-21 20:26:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集特有生物研究保育中心無障礙坡道換新裝，全爬滿超可愛的野生動物！

集集特生中心近期與竹山高中美術班合作，將原本樸素的無障礙坡道，透過美術班學生的彩繪創作，將里山（淺山之意）動物如石虎、穿山甲、白鼻心、野豬等，全都畫在坡道上，形象、姿態都相當活潑可愛，吸引遊客造訪時圍觀欣賞。

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特生中心說，前陣子集集石虎列車石虎彩繪長得像豹，引發爭議，不過這起事件也促進各界討論，思考有關動物圖像化的呈現方式，集集附近的竹山高中就有美術班，因此趁著無障礙坡道的彩繪機會，讓年輕學子一展繪畫長才。

這次坡道彩繪還經過比稿海選，特生人員先到校指導學生動物知識，才讓學生畫出76件設計稿，之後由特生中心各領域專家選出前12名作品，再討論如何整合彩繪，學生則是花了4天時間，才大功告成，盼藉此機會教育，深化學生的動物生態知識，進一步扮演生態小尖兵，將正確的動物知識帶給家人、朋友，讓更多民眾認識里山動物。

特生中心也說，完成後的無障礙坡道動物彩繪，不同於動物圖鑑的逼真風格，呈現的是學生創意與巧思，尤其是完整的把動物特徵都畫出來，不僅可讓民眾認識台灣的里山動物，也將特生中心營造得更活潑生動。

集集特生中心無障礙彩繪坡道，畫出台灣里山動物白鼻心與農村生態。（記者劉濱銓攝）

集集特生中心無障礙彩繪坡道，在竹山高中美術班的巧手繪製下，呈現可愛的穿山甲（右起）、台灣野豬等里山動物。（記者劉濱銓攝）

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