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醫病》細胞治療再增北醫 「殺手細胞」抗12種癌

北醫附醫正式啟動細胞治療。（北醫附醫提供）

北醫附醫正式啟動細胞治療。（北醫附醫提供）

2019-11-21 19:37:12

〔記者林惠琴／台北報導〕繼三軍總醫院、中國醫藥大學附設醫院、花蓮慈濟醫院，台北醫學大學附設醫院也於日前通過衛福部核准提供細胞治療服務，將可針對12種國人常見難解的實體癌，提供「自體CIK免疫細胞治療」，為癌症患者再增加一項治療選擇。

根據衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（簡稱特管辦法）」規定，醫療機構應擬定細胞治療施行計畫，經衛福部核准，並向地方政府衛生局登記後，始得施行。

根據衛福部核准的內容，北醫附醫可執行「自體CIK免疫細胞治療」，適應症為實體癌第四期，包含大腸直腸癌、乳癌、肺癌、子宮頸癌、卵巢癌、腎臟癌、肝癌、胰臟癌、鼻咽癌、胃癌、食道癌、膽管癌。

北醫附醫副院長李冠德表示，細胞治療是手術治療、放射治療及化療藥物治療以外的第四種癌症治療方法，而在細胞治療中，CIK細胞（細胞激素誘導殺手細胞）是相當成熟的技術。

李冠德指出，病人治療前，必須測試體內免疫細胞數量、攻擊力，符合標準後再抽取血液，分離出自體免疫細胞進行擴增程序，並加以治療。不過，他也提到，並非所有患者都適合接受細胞治療，必須配合腫瘤科醫師指示，以利治療發揮最大效果，達到有效醫療。

北醫附醫院長陳瑞杰強調，過去病人必須遠赴日本或美國接受細胞治療，但細胞治療計畫啟動後，得以就地治療。除了「自體CIK免疫細胞治療」外，其餘特管辦法開放的細胞治療技術，包括纖維母細胞、軟骨細胞、脂肪幹細胞等計畫，北醫附醫也積極籌備中，期盼提供各類病人治療新選擇。

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