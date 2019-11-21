台鐵2班自強號 12/20起停靠潭子

台鐵兩班自強號12月20日起停靠潭子。（記者張軒哲攝）

2019-11-21 18:10:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台鐵高架化工程進行後，潭子站目前無對號快車停靠問題。為協助地方鄉親需求，無黨籍立委洪慈庸今日邀集台鐵與市議員蕭隆澤及地方里長共同協調，全力爭取台鐵規劃對號快車停靠。經過協調並考量運量提升，台鐵局副局長馮輝昇也現場承諾，初步規劃170班次、177班次兩班自強號，自12月20日起停靠潭子站，兼顧地方發展需求。

洪慈庸邀集台鐵局副局長馮輝昇、台鐵局運務處副處長陳裕謀、台中運務段段長蘇鎮霖、市議員蕭隆澤、潭陽里長林國印、福仁里長游豐瑋共同討論。

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洪慈庸表示，潭子區已超過10萬人口，鐵路高架化後，接到許多民眾反映，這幾年沒有對號快車停靠相當不便，要搭自強號就要跑到台中、豐原轉車搭乘，經持續與台鐵局討論，調整班次增加停靠潭子，也感謝台鐵局承諾，未來潭子站增加兩班自強號停靠，包括北上170班次（嘉義-花蓮）、南下177班次（花蓮-斗南），且時段很好，符合上班通勤、旅運需求，未來可提供潭子居民更便利的選擇。

馮輝昇說，經過協調會與地方代表溝通也確認需求，增停潭子站規劃初步完成評估，將配合上班、上學、旅遊時段，170班次自強號早上7:32到潭子站，8:30前即可到達新竹，再延伸台北、花蓮；而177班次自強號20:15到達潭子站，對跨區通勤的民眾、到外地旅遊的鄉親都有很大的幫助，後續將進行行政相關作業，預計在今年12月20日配合車次小改點，正式上路。

蕭隆澤說，也希望之後鐵路橋下空間可結合潭子火車站規劃，打造周邊友善空間。

洪慈庸協調台鐵兩班自強號停靠潭子。（記者張軒哲攝）

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