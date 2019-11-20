留住偏遠客運路線 虧損補貼放寬

交通部修正「公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點」，讓平均每車公里載客2人公里以下路線，也可申請營運虧損補貼。（資料照）

2019-11-21 00:33:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕客運是許多偏鄉民眾對外唯一的大眾運輸工具，但因乘客數量少，沒有政府補助，業者難以營運，根據「公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點」規定，平均每車公里載客2人公里以上、15人公里以下的客運路線才能申請補貼。但有部分路線連平均每車公里載客不到2人公里，就無法申請補助，交通部本月特別修正規定，讓平均每車公里載客2人公里以下路線，也可申請營運虧損補貼。

根據交通部公路總局統計，近3年公路客運營運虧損補貼金額，每年都超過6億元，105年補助400條客運路線、金額6億7132萬，平均每條客運路線補貼167.8萬元；106年補助331條路線、金額6億2291萬，平均每條路線補助188.1萬元；107年補助330條路線、金額6億3485萬元，平均每條路線補助192.3萬。

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車輛載有10人行駛10公里，該車輛載客就達100人公里，平均每公里載客有10人公里。交通部表示，每車公里載客2人公里以下的客運路線，原不符合補助申請條件，但考量若許多路線屬於要讓民眾有基本行的需求，交通部應該要讓它們能繼續行駛，且營運虧損也不應由客運業者獨力承擔；再加上立法院及監察院部分委員，於相關會議都有建議應酌予考量補貼，所以交通部這次特別修正規定，平均每車公里載客2人公里以下路線，只要經審議會同意就可申請補貼。

公路總局說，目前東部地區已有4條路線要來申請，這些路線都沒有可替代性，不像西部地區路線，就算不開，也多還有其他替代公共運輸路線可搭乘。這4條路線初估一年營運虧損補貼，政府會給予約664萬元。

另外，蘇花改明年通車後，將有客運路線行駛，而地方要求相關路線要停靠蘇澳轉運站；交通部表示，以往這種情況，公路客運進轉運站所多行駛的里程，是地方政府需要負擔補貼，這次要點修正也特別增加配合政策需要調整動線至轉運站的客運路線，其增加補貼款由公路總局全額負擔，降低地方政府財務負擔。

交通部今年9月核定一般公路客運18項成本檢討案，客運業者運價漲幅達17.17％，但交通部為鼓勵公共運輸，避免漲價造成民眾負擔加重，會以補貼業者方式讓票價不漲，每年經費約3.18億；補貼的成本計算方式，也一併在這次修正中明訂。

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