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「日統條款」 國道客運平面路段虧損也有補貼

交通部已訂定「日統條款」，修正「公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點」，讓原本不能申請營運虧損補貼的國道客運，其路線行駛的平面路段可以向公路總局申請補貼。（資料照）

交通部已訂定「日統條款」，修正「公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點」，讓原本不能申請營運虧損補貼的國道客運，其路線行駛的平面路段可以向公路總局申請補貼。（資料照）

2019-11-21 00:10:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕主要經營雲林在地及往返台北客運路線的日統客運，近年來因為法定優待票的旅客逐年增加，雖然公路總局已陸續協助進行路線調整、班次整併、改用中型巴士等措施提升營運效率，但日統客運仍多次喊出公司不堪虧損，求售、想取消優待票等。交通部已訂定「日統條款」，修正「公路汽車客運偏遠服務路線營運虧損補貼審議及執行管理要點」，讓原本不能申請營運虧損補貼的國道客運，其路線行駛的平面路段可以向公路總局申請補貼。

現行規定，國道客運不適用公路客運營運虧損補貼，交通部表示，這次開放國道客運平面路段可申請營運虧損補貼，主要是考量國內少數地區交通發展未臻成熟，部分國道客運路線兼負該地區運輸服務需求，導致平面路段里程過長，實際上具一般公路客運偏遠服務路線性質，所以特別增訂依照「國道客運路線平面路段需求反應式運輸服務試辦申請處理原則」，所核定的國道客運平面路段，納入可申請營運虧損補貼。

依照相關規定要申請補助，國道客運須為行駛非直轄市平面路段里程達20公里以上，且具備合適轉運處所的路線。補貼則是依照一般偏遠服務路線營運虧損補貼計算公式，但僅計算平面路段每車公里成本，國道路段不列入；若業者使用車種為9人座以下車輛，則採當地計程車費率計算車公里成本。每條路線平面路段補貼最多3年，補貼金額不得超過前一年度一般公路客運路線補貼平均金額；但補貼金額限制及年限，經審議會另有同意者可放寬。

據了解，目前日統客運4條國道客運路線中，除了台北─西螺─斗六不符合資格，其餘路線皆符合補助申請資格，而3條路線皆申請補助通過的話，每年補助金額約為577萬元。至於其他國道客運路線，只要符合相關規定，都可向交通部公路總局申請補助。

日統客運副總經理林澤民表示，依照現行公路總局計算方式，日統4條客運路線總計1年虧損約2700萬元，其實日統要的很簡單，只要政府依規定編列法定優待票預算即可，但現在政府在財務上可能有諸多考量，用這種平面路段虧損補貼方式，初期日統客運是會先照著規範走，也會就日統客運實際虧損情況向審議委員會提出，希望核定補貼時能多考量業者經營困難。

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