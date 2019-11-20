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男大生狂重訓肌肉「激痛」 中醫師這樣搞定

醫師楊潤提醒，做重訓造成疼痛，常見肩背、大小腿生成激痛點造成疼痛，提醒應適量運動並做好熱身和舒緩運動改善。（記者蔡淑媛攝）

醫師楊潤提醒，做重訓造成疼痛，常見肩背、大小腿生成激痛點造成疼痛，提醒應適量運動並做好熱身和舒緩運動改善。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-20 22:18:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕24歲陳姓大學生做重訓健身，半年後身材變好了，但肩背、大小腿卻如撕裂般疼痛不已，不動也痛到無法入睡，而且肌力下降、關節卡卡，就診中醫以針灸治療激痛點後大幅改善，不再疼痛，他現在適度健身，定期針灸保養，重訓運動能持之以恆，身材更好。

中國醫藥大學附設醫院中醫針灸科醫師楊潤指出，「激痛點」在中醫認為是「筋結」或「氣結」，成因多是肌肉過度使用、長時間姿勢不良及疲勞，造成肌纖維放縮緊繃，生成如同一個打結點，引發肌肉發炎疼痛，用手觸診可摸到肌肉緊繃處有局部顆粒狀，且按壓會引發劇烈疼痛，就是激痛點，若不理會仍繼續活動，除了疼痛不堪、活動受限，容易肌肉斷裂、纖維化。

楊潤說，針灸治療激痛點，是以針灸進入皮下，以上下左右的角度刺激激痛點，鬆開肌肉打結的地方，降低肌肉疼痛、疲勞、放鬆緊張的肌纖維，以及改善血液循環、關節活動度、降低運動傷害。

陳姓男大生去年勤做重量訓練，深蹲、推臥、舉重等，幾乎天天重訓1個半小時，肩背、大小腿逐漸出現肌肉撕裂般疼痛，後來嚴重到不動也痛、而且痛到無法入睡，手臂無法舉起，就診中醫。

楊潤發現，男大生全身都有激痛點，尤其是肩膀的棘上肌、肩胛骨棘下肌、手臂上方的三角肌，以及大腿的股四頭肌、髂脛束，及小腿腓腸肌都布滿激痛點，以針灸治療激痛點，刺激激痛點、放鬆筋結，每週放鬆10多個激痛點，1個月後大幅改善，不再疼痛，後來也減少過度重訓，每月針灸治療激痛點保養，能維持重訓運動。

楊潤說，不同穴道針灸是針對內科，針灸治療激痛點主要治療肌肉，目前有健身民眾、校隊、國手定期門診針灸以減少激痛點，能治療也可提升運動表現，但仍建議重訓者應適量運動，訓練量力而為，運動前後要做好暖身和舒緩拉筋的動作。

陳姓男大生做重訓如深蹲或舉重，訓練過度生成激痛點導致疼痛。（記者蔡淑媛攝）

陳姓男大生做重訓如深蹲或舉重，訓練過度生成激痛點導致疼痛。（記者蔡淑媛攝）

陳姓男大生做重訓造成全身疼痛不已，醫師楊潤針灸治療肩背的激痛點改善。（記者蔡淑媛攝）

陳姓男大生做重訓造成全身疼痛不已，醫師楊潤針灸治療肩背的激痛點改善。（記者蔡淑媛攝）

醫師楊潤針對激痛點做針灸治療，放鬆肌肉纖維，可改善疼痛、活動力和肌力。（記者蔡淑媛攝）

醫師楊潤針對激痛點做針灸治療，放鬆肌肉纖維，可改善疼痛、活動力和肌力。（記者蔡淑媛攝）

肌肉過度使用與長時間姿勢不良所造成肌纖維打結，生成「激痛點」在中醫認為是筋結或氣結。（記者蔡淑媛翻攝）

肌肉過度使用與長時間姿勢不良所造成肌纖維打結，生成「激痛點」在中醫認為是筋結或氣結。（記者蔡淑媛翻攝）

陳姓男大生做重訓造成疼痛，常見肩背生成激痛點（紅點處），造成疼痛、肌力下降、活動卡卡。（記者蔡淑媛攝）

陳姓男大生做重訓造成疼痛，常見肩背生成激痛點（紅點處），造成疼痛、肌力下降、活動卡卡。（記者蔡淑媛攝）

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