醫病》重訓想變肌肉男 操過頭「旋轉肌破損」肩痛手不舉…

2019-02-13 21:58

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄22歲男子想變肌肉男，到健身房用槓鈴做胸推訓練，卻因姿勢不正確且過於逞強，整個手臂往後拉，造成肩膀旋轉肌及關節唇破損，致肩膀痠痛、無力，後來接受關節鏡手術，修補破損的旋轉肌及關節唇，術後2個月，又開心恢復重量訓練。

高雄中正脊椎骨科醫院醫師廖志祥表示，肩旋轉肌是圍繞肩關節的一組肌肉和肌腱，包含4條肌肉，以維持肩關節穩定，讓肩膀做出各種動作，而關節唇則是附著於關節腔周邊的軟骨組織，由於肩關節使用率十分高，當活動太大、動作太快、用力過猛，都會造成肩旋轉肌或關節唇受傷。

這名患者希望練出好身材，到健身房做重量訓練，用槓鈴做胸推訓練時，因過度勉強，姿勢又不正確，整個手臂往後拉，造成肩膀疼痛、手臂無力，冰敷、吃止痛藥均無效。

廖志祥說，患者就醫接受核磁共振檢查，發現他肩膀旋轉肌與關節唇都破裂，肩旋轉肌是有彈性，整片覆蓋在肩膀上，若破損會像襪子破洞，愈拉破損愈嚴重。

患者接受關節鏡修補手術，醫師在肩膀後側打3個洞，以關節鏡將破損的旋轉肌拉回覆蓋再用錨釘固定，關節唇也用錨釘固定，手術約2小時，術後復元良好。

廖志祥表示，許多人肩膀疼痛無力、手無法舉高時，常聯想到五十肩。而五十肩是旋轉肌發炎、疼痛不敢動造成組織沾黏，若旋轉肌破損，則是特定動作會疼痛、無力，五十肩則手臂抬不起來，無法扣內衣、擦屁股。

廖志祥也提醒，許多年輕人想練出8塊肌，但進行重量訓練時，除了運動前充分熱身，姿勢要正確，而且量力而為，不要逞強、操過頭，最好是教練從旁指導。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/