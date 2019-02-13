醫病》重訓想變肌肉男 操過頭「旋轉肌破損」肩痛手不舉…

高雄一名男子到健身房用槓鈴做胸推訓練，卻因過於逞強，造成肩膀旋轉肌及關節唇破損。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（記者方志賢攝）

高雄一名男子到健身房用槓鈴做胸推訓練，卻因過於逞強，造成肩膀旋轉肌及關節唇破損。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（記者方志賢攝）

2019-02-13 21:58

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄22歲男子想變肌肉男，到健身房用槓鈴做胸推訓練，卻因姿勢不正確且過於逞強，整個手臂往後拉，造成肩膀旋轉肌及關節唇破損，致肩膀痠痛、無力，後來接受關節鏡手術，修補破損的旋轉肌及關節唇，術後2個月，又開心恢復重量訓練。

高雄中正脊椎骨科醫院醫師廖志祥表示，肩旋轉肌是圍繞肩關節的一組肌肉和肌腱，包含4條肌肉，以維持肩關節穩定，讓肩膀做出各種動作，而關節唇則是附著於關節腔周邊的軟骨組織，由於肩關節使用率十分高，當活動太大、動作太快、用力過猛，都會造成肩旋轉肌或關節唇受傷。

這名患者希望練出好身材，到健身房做重量訓練，用槓鈴做胸推訓練時，因過度勉強，姿勢又不正確，整個手臂往後拉，造成肩膀疼痛、手臂無力，冰敷、吃止痛藥均無效。

廖志祥說，患者就醫接受核磁共振檢查，發現他肩膀旋轉肌與關節唇都破裂，肩旋轉肌是有彈性，整片覆蓋在肩膀上，若破損會像襪子破洞，愈拉破損愈嚴重。

患者接受關節鏡修補手術，醫師在肩膀後側打3個洞，以關節鏡將破損的旋轉肌拉回覆蓋再用錨釘固定，關節唇也用錨釘固定，手術約2小時，術後復元良好。

廖志祥表示，許多人肩膀疼痛無力、手無法舉高時，常聯想到五十肩。而五十肩是旋轉肌發炎、疼痛不敢動造成組織沾黏，若旋轉肌破損，則是特定動作會疼痛、無力，五十肩則手臂抬不起來，無法扣內衣、擦屁股。

廖志祥也提醒，許多年輕人想練出8塊肌，但進行重量訓練時，除了運動前充分熱身，姿勢要正確，而且量力而為，不要逞強、操過頭，最好是教練從旁指導。

  • 骨科醫師廖志祥指出患者做重量訓練時不慎造成肩膀旋轉肌及關節唇破損。（記者方志賢攝）

    骨科醫師廖志祥指出患者做重量訓練時不慎造成肩膀旋轉肌及關節唇破損。（記者方志賢攝）

  • 經核磁共振檢查，患者的肩旋轉肌腱破裂。（廖志祥醫師提供）

    經核磁共振檢查，患者的肩旋轉肌腱破裂。（廖志祥醫師提供）

  • 患者的關節唇也破損。（廖志祥醫師提供）

    患者的關節唇也破損。（廖志祥醫師提供）

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