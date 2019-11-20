腫腫的！發文怨「港生來台免學雜費」 慘遭網友灌爆

有網友在網路上發文抱怨港生來台讀大學卻可以免學雜費。貼文一出，卻遭網友灌爆留言。圖為香港理工大學淪為戰場，港警壓制學生。（法新社）

2019-11-21 00:41:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港多間大學校園淪為戰場，學生被迫中斷學業。對此，台灣的大學包含台大、清大、交大、中山、東華等，紛紛提出港生續學方案。有網友昨（19日）在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨港生來台讀大學卻可以免學雜費。貼文一出，遭網友灌爆留言。

根據貼文，原PO貼上新聞截圖表示不滿，「台灣孩子讀大學要辦學貸、港生來讀連學雜費直接免收、道理何在？」

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然而，貼文一出，引來許多香港網友歉疚留言，「我是香港人，雖然已經大學畢業很久，但仍感激台灣的大學和朋友們對香港學生的幫助和善意。如果有令台灣朋友不高興的地方，我也先替學生們向大家道歉，我相信如果有香港年輕人因現在的政治迫害和黑警暴力治港來台，都是真心想在安全的環境下繼續學業和來台學習交流，而非貪圖免學費優惠。還望大家多多包涵照顧！香港因自身的問題打擾到台灣，真的很抱歉」、「 我作為一個在台灣居留的香港人，我真心感謝台灣各大學對香港的學生的支援，我也十分相信當他們畢業後，也會記得台灣曾經幫助過他們，他們也會全力的貢獻回饋台灣的社會。謝謝」。

也有網友對原PO開解，這是「人道救援，天佑香港」、「人道救援錯了嗎？」、「香港需要幫忙是事實，這是台灣能做的最溫暖的事」、「我也希望有一天台灣如果也發生一樣的事情，鄰近的國家也可以讓孩子繼續上學」、「樓主如果看到德國的難民福利政策可能會氣死吧」。

還有網友以「接地氣」的口吻說道，「本學期而已，緊急救助。全世界都在搶人才，有人才才會發大財呦！」；也有網友指出，「這學期插班的只能以臨時訪問生的資格就學，而且是沒有學分的...」。但也有支持原PO的留言說，「這篇釣出好多舔黑衣人LP的」。

更多的是大批網友湧入灌爆，「吸收菁英也不懂？你知道香港的大學多難考嗎！？」、「多吸納優秀香港學生來台灣唸書是好事情」、「廣納精（菁）英啊」、「搶人才啊看不懂喔？香港被中共管成這樣畢業後更想留台了」、「不趁現在搶菁英，何時才能？」、「你知道香港中文大學在世界大學的排名嗎？」「QS世界大學排名：香港大學25、科技大學32、中文大學46、城市大學52、理工大學91、浸會大學261。台大69、清大173、成大225、交大227、中山410、政大556。是在哈囉？」、「那些都是頂尖生啊」、「香港一共只有10所大學，這次被攻打的中大跟理大世界排名前50」、「東華恨不得歡迎理大港生選擇去東華就讀」。

貼文全文與部份留言。（圖擷取自臉書＿爆怨公社）

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