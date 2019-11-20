北市酒駕者震撼教育 赴殯儀館上課金童玉女伴兩側

北市所今酒駕再犯班道安講習赴殯儀館上課。（圖：台北市區監理所提供）

2019-11-20 16:57:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局各監理所站，近來酒駕講習震撼教育不斷推陳出新，台北區監理所板橋監理站今年3月，首度與新北市政府殯葬管理處合作，將酒駕講習課程拉到殯儀館進行。台北市區監理所今天也與台北市殯葬管理處合作，將酒駕講習再犯班實地教育課程，移師至台北市第二殯儀館上課，現場懸掛輓聯、擺設金童玉女、招魂幡及放置棺木等，布置成告別式會場，讓學員近距離體驗受害家屬失去至親的痛苦。

今年3月板橋監理站於新北殯葬處合作，將酒駕講習移至禮廳舉辦，並掛上祭悼全國因為酒駕車禍而往生的亡靈海報，規劃「生命盡頭一路好走」震撼教育動線。首先，由殯儀館館長黃芳子親自導覽解說遺體入館流程，認識待殮室、感受冰冷的移屍推車等，讓酒駕者了解告別生命的所有流程；後續再由台灣酒駕防制協會講授生命教育課程。

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台北市區監理所表示，今日安排51名酒駕再犯班學員，到台北市第二殯儀館上課，馬偕紀念醫院心理師擔任講師，講授生命教育、酒精對自己家庭與別人傷害的影響，使學員了解生命可貴及價值；課後有學員坦言，經過震撼教育課程，不敢酒駕了。

目前初次酒駕者需上6小時酒駕專班課程，再犯班需上2天共12小時課程，根據公總統計，去年酒駕初犯並實際參加酒駕專班講習共7萬6142人，到場率為86.23%，酒駕再犯班共4211人參加，到場率80.12%；104年至107年酒駕專班、酒駕再犯班累計開設是5969班次，共33萬462人次上課。

台北市區監理所呼籲，為維護自己及其他用路人交通安全，酒後請「指定駕駛」或「代客駕車」；更期待透過道安講習震撼教育課程，促使再犯者不再酒駕。

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