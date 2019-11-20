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月之美術館展品損毀 南市文化局：騎車不慎擦撞

月之美術館2019秋季展尚未正式開展，卻傳出創作品毀損，南市文化局今緊急勘查，初步了解是騎車不慎擦撞，將儘速修復，也呼籲各界一起愛惜。（記者王涵平翻攝）

月之美術館2019秋季展尚未正式開展，卻傳出創作品毀損，南市文化局今緊急勘查，初步了解是騎車不慎擦撞，將儘速修復，也呼籲各界一起愛惜。（記者王涵平翻攝）

2019-11-20 12:40:49

〔記者王涵平／台南報導〕月之美術館2019秋季展尚未正式開展，卻傳出創作品毀損，南市文化局今緊急勘查，初步了解是騎車不慎擦撞，將儘速修復，也呼籲各界一起愛惜。

位於鹽水八角樓與郵局之間巷道口的兔子創作，昨日傳出毀損掉落地上，網友在臉書社團「我是鹽水人」貼文，引發議論，南市文化局派員了解後表示，展演場域主要集中於鹽水的老街巷弄，打造無圍牆美術館，讓觀眾透過藝術裝置更加了解在地歷史文化，初步了解為不慎擦撞損壞。

文化局表示，鹽水歷經月津港燈節多年耕耘，地方民眾對於藝文節慶均能給予高度支持，偶有作品損毀情況，地方網路社團也自主呼籲愛惜作品並積極協助主辦單位進行維護，展現藝文立鎮的居民精神。秋季展展期自11月23日至2020年2月16日，展期長達3個月，希望民眾參觀展出時都能尊重、愛惜作品，讓藝術團隊的心血結晶得以完整呈現。

創作團隊獲悉後，感謝各界對作品的關心，也慶幸在這座城市還有很多人一起努力，公共類型的作品風險本來就比較大一些，希望大家不要太過於究責，很多不好的事件其實轉個方向是讓它變成正面的教育，反而會讓它更具價值，其實鹽水在我們的工作經驗中已經是對藝文產業超級友善的城市，也希望大家更關注於月之美術館後續的計畫與發展，讓那些真正辛苦的幕後英雄也能感受到大家的熱情。

鹽水分駐所長曹俊宏表示，會加強展區展品巡邏，防制展品遭受惡意破壞，也呼籲共同維護參展的品質。

月之美術館2019秋季展尚未正式開展，卻傳出創作品毀損，南市文化局今緊急勘查，初步了解是騎車不慎擦撞，將儘速修復，也呼籲各界一起愛惜。（記者王涵平攝）

月之美術館2019秋季展尚未正式開展，卻傳出創作品毀損，南市文化局今緊急勘查，初步了解是騎車不慎擦撞，將儘速修復，也呼籲各界一起愛惜。（記者王涵平攝）

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