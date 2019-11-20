張奕追隨陽岱鋼赴日打拚 週刊爆表兄弟失和內幕

週刊爆料張奕翰表哥陽岱鋼因家族恩怨失和。（資料照）

2019-11-20 07:17:12

〔即時新聞／綜合報導〕效力於日職歐力士猛牛隊的台灣投手張奕，在12強因表現傑出而聲名大噪，而張奕在旅日過程中，媒體常以「陽岱鋼表弟」為題，將他和效力於巨人隊的表哥陽岱鋼連結。然而週刊爆料，張奕和陽岱鋼早已因為家族恩怨而失和。

根據《鏡週刊》報導，張奕過去追隨陽岱鋼腳步赴日發展，經由陽岱鋼引薦就讀福岡第一高校，陽岱鋼的學長透露，張奕在日本就讀時，陽岱鋼常到學校照顧張奕，也會資助他給零用錢，而且都是好幾萬在給，但因為陽岱鋼先前爆出家事糾紛，張奕和那些「說閒話的親戚」同一陣線，因此讓陽岱鋼感到心寒。

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而事件起火點就在於陽岱鋼在兩年前對哥哥陽耀勳喊話「別再跟他借錢」，沒想到因此遭到親戚群起圍攻，陽岱鋼的姊姊陽詩怡在臉書上貼文批評弟弟，陽岱鋼的姨丈、張奕父親張正昌也在底下留言，「我一直以你們為榮與驕傲！可是為什麼硬要把自己強活在天龍國裡而遺忘了你原來的懷抱！」陽岱鋼的阿姨、張奕母親曾惠美則是直言：「夠了叫他別再鬧。」

針對此事，張正昌受訪時表示，陽岱鋼以前在日本，真的很照顧張奕，但是結婚之後都變了，也都沒連絡。張正昌表示，陽岱鋼要愛老婆沒關係，但也不能忘了家人，「我講白了，張奕對陽岱鋼是有一點失望，不只他啦！我們都很失望」。

週刊爆料陽岱鋼先前爆出家事糾紛，張奕沒和他同一陣線，因此讓他感到心寒。（資料照）

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