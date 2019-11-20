為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

張奕追隨陽岱鋼赴日打拚 週刊爆表兄弟失和內幕

週刊爆料張奕翰表哥陽岱鋼因家族恩怨失和。（資料照）

週刊爆料張奕翰表哥陽岱鋼因家族恩怨失和。（資料照）

2019-11-20 07:17:12

〔即時新聞／綜合報導〕效力於日職歐力士猛牛隊的台灣投手張奕，在12強因表現傑出而聲名大噪，而張奕在旅日過程中，媒體常以「陽岱鋼表弟」為題，將他和效力於巨人隊的表哥陽岱鋼連結。然而週刊爆料，張奕和陽岱鋼早已因為家族恩怨而失和。

根據《鏡週刊》報導，張奕過去追隨陽岱鋼腳步赴日發展，經由陽岱鋼引薦就讀福岡第一高校，陽岱鋼的學長透露，張奕在日本就讀時，陽岱鋼常到學校照顧張奕，也會資助他給零用錢，而且都是好幾萬在給，但因為陽岱鋼先前爆出家事糾紛，張奕和那些「說閒話的親戚」同一陣線，因此讓陽岱鋼感到心寒。

而事件起火點就在於陽岱鋼在兩年前對哥哥陽耀勳喊話「別再跟他借錢」，沒想到因此遭到親戚群起圍攻，陽岱鋼的姊姊陽詩怡在臉書上貼文批評弟弟，陽岱鋼的姨丈、張奕父親張正昌也在底下留言，「我一直以你們為榮與驕傲！可是為什麼硬要把自己強活在天龍國裡而遺忘了你原來的懷抱！」陽岱鋼的阿姨、張奕母親曾惠美則是直言：「夠了叫他別再鬧。」

針對此事，張正昌受訪時表示，陽岱鋼以前在日本，真的很照顧張奕，但是結婚之後都變了，也都沒連絡。張正昌表示，陽岱鋼要愛老婆沒關係，但也不能忘了家人，「我講白了，張奕對陽岱鋼是有一點失望，不只他啦！我們都很失望」。

週刊爆料陽岱鋼先前爆出家事糾紛，張奕沒和他同一陣線，因此讓他感到心寒。（資料照）

週刊爆料陽岱鋼先前爆出家事糾紛，張奕沒和他同一陣線，因此讓他感到心寒。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
王牌催化「投手王國」 6搶1續集怎麼演?
2019-11-19 05:30

王牌催化「投手王國」 6搶1續集怎麼演?
12強》「奕」鳴驚人！張奕締造12強空前紀錄
2019-11-18 07:13

12強》「奕」鳴驚人！張奕締造12強空前紀錄
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
12強賽》人人賞金55萬 吳昇峰39天收206萬
2019-11-17 05:30

12強賽》人人賞金55萬 吳昇峰39天收206萬
12強賽》贏球也被罵 洪總拜託別扯後腿
2019-11-15 05:30

12強賽》贏球也被罵 洪總拜託別扯後腿
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢
12強開賽前 張奕爸爸駿馬入夢
2019-11-14 05:30

12強開賽前 張奕爸爸駿馬入夢

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播