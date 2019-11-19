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蘇花改維修便道變猴子捷徑 專家大讚聰明：適應力很強

蘇花改工程的鼓音橋連接觀音及谷風隧道，橋梁下方30公尺就是觀音溪谷，有獼猴搶快，直接走上橋上的維修便道「抄捷徑」。（記者張議晨翻攝）

蘇花改工程的鼓音橋連接觀音及谷風隧道，橋梁下方30公尺就是觀音溪谷，有獼猴搶快，直接走上橋上的維修便道「抄捷徑」。（記者張議晨翻攝）

2019-11-19 19:28:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改鼓音橋的維修便道，意外成為獼猴遷徙的「捷徑」，農委會特生中心主秘鄭錫奇形容，獼猴此舉是適應力強的表現，相當聰穎。但也有民眾擔心，若猴群增多，未來通車恐增加「路殺」風險；鄭錫奇說，若動物活動範圍靠近蘇花改，會建議增加防護措施，保護動物、民眾安全。

蘇花改全長為38.8公里，沿線有8座長隧道，隧道總長為24.5公里，平面道路5.8公里、橋樑為8.5公里。

蘇花改工程進行時，蘇改處委託特生中心進行野生動物調查，至今已邁入第8年；鄭錫奇說，蘇花改沿線不僅有獼猴群聚，還有台灣最大的哺乳類動物「台灣野生羊」，屬於蘇花改路線的指標生物，路邊就有。

鄭錫奇說，蘇花改工程利用很多隧道、高架橋工程，尤其鼓音橋，正好跨越溪谷，提供動物一段通行捷徑，正巧獼猴適應力強，懂得利用便道通行，「只能說牠們很厲害」。

蘇花改蘇澳至東澳段已經通車，剩餘的南澳至和平、和中至大清水段，也即將在明年1月初完工通車。但野生動物群聚，有民眾憂心未來若靠近道路，恐有「路殺」風險。

鄭錫奇說，蘇花改多半屬隧道、高架、土堤工程，動物較難誤闖進蘇花改；不過調查人員曾在隧道口、邊坡發現獼猴大便，代表獼猴已在附近活動，是否入侵道路，都有持續監測。

根據公路總局調查，目前蘇花改路段尚未傳出動物遭「路殺」狀況。鄭錫奇強調，若野生動物越來越靠近道路，且有侵入風險，會建議蘇改處採友善的防護措施，一方面保護野生動物避免被「路殺」，也能保障用路人安全。

相關新聞連結：
猴塞雷！蘇花改維修便道 變猴子穿越溪谷捷徑

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