猴塞雷！蘇花改維修便道 變猴子穿越溪谷捷徑

蘇花改工程的鼓音橋連接觀音及谷風隧道，橋梁下方30公尺就是觀音溪谷，有獼猴搶快，直接走上橋上的維修便道「抄捷徑」往返溪谷。（記者張議晨翻攝）

2019-11-19 19:19:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程（蘇花改）被視為東部人安全回家的路，最近也有獼猴把其中一條便道，當做快速往返的捷徑！

蘇花改觀音、谷風兩座隧道透過「鼓音橋」連接，最近工程人員發現有獼猴為了搶快，把橋上維修便道當成「捷徑」，往返溪谷對岸，工程人員看了嘖嘖稱奇，讚嘆獼猴聰穎。蘇改處工程處最近也在兩端架設紅外線攝影機，希望了解還有哪些嬌客會走這條人造捷徑。

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鼓音橋位在蘇花改南澳至和平段，屬於觀音溪谷生態敏感區；橋梁北側為7.9公里的觀音隧道、南端為4.6公里的谷風隧道。

相隔觀音溪谷的兩座隧道，透過長60公尺的鼓音橋連接，為避免影響隧道排氣效率，橋面有頂罩包覆整座橋，讓整座橋與隧道構成一體，全長12.6公里，僅次於12.9公里的雪山隧道。

最近鼓音橋工程接近尾聲，施工人員在橋面頂端的維修便道發現有獼猴出沒，工地主任吳隆都最近用手機拍下幾隻獼猴身影，猴群如入無人之境，將整條便道當作「捷徑」。

谷風、觀音隧道附近山區是獼猴的棲地，若要跨過觀音溪谷，需繞道台九線。吳隆都讚嘆，鼓音橋深30公尺，跨距則為60公尺，維修便道完工後，獼猴竟懂得利用人為建築「抄捷徑」，不得不佩服獼猴的聰穎。

吳隆都在工程界服務約25年，卻是首次發現動物利用建物當作遷徙路線。他說，猴群利用便道次數越來越多，「搞不好完工後，走在上面的次數比維修人員還要多。」

根據蘇花改工程處委託民間所做的生態調查報告，蘇花改蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水段，沿線觀察的哺乳動物就有26種，如國寶級的台灣野山羊、台灣獼猴、食蟹獴等，還有106種鳥類。

蘇花改工程處長邵厚潔說，最近已請生態調查單位在鼓音橋南、北側，裝設紅外線攝影機，希望記錄還有哪些「嬌客」會走這條捷徑。

蘇花改工程的鼓音橋連接觀音及谷風隧道，橋梁下方30公尺就是觀音溪谷。（蘇花改工程處提供）

蘇花改工程的鼓音橋連接觀音及谷風隧道，橋梁下方30公尺就是觀音溪谷。（蘇花改工程處提供）

蘇花改工程的鼓音橋，連接觀音及谷風隧道，橋梁下方30公尺就是觀音溪谷。（蘇花改工程處提供）

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