全台步道票選 台南推出20條籲民眾投票支持

知名運動網站舉辦全台步道票選活動，台南推出20條郊山步道，市長黃偉哲籲請民眾多支持，踴躍票選台南必訪步道。（圖由南市觀旅局提供）

2019-11-19 17:46:19

［記者王涵平／台南報導］知名運動網站舉辦全台步道票選活動，台南推出20條郊山步道，市長黃偉哲籲請民眾多支持，踴躍票選台南必訪步道。

南市觀光旅遊局表示，台灣知名運動網站健行筆記舉辦「全台縣市步道大票選」活動，將在為期1個月的票選活動中，選出全台前5名或前10名熱門步道。

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觀旅局指出，南市挑選出的進行票選的步道共有20條，包括台南第一高峰-關子嶺大凍山步道、台南隱藏版秘境-牛埔農塘步道、有梅花相伴的梅嶺古道、可眺望嘉南平原的崁頭山步道等，範圍遍及白河、東山、後壁、六甲、官田、新化、楠西、南化、龍崎、安平、仁德、大內，多為郊山步道，十分容易親近，任何時候都可以背起簡單的行囊，挑選一條喜歡的步道，走入山林，探訪步道的自然生態，享受登高望遠的暢快感。

觀旅局表示，觀光局將2020年定為「脊梁山脈旅遊年」，南市郊山有特殊地貌及豐富生態環境，結合鄰近地區的觀光資源，適合規劃山區小旅行，是來台南旅遊的另一種好選擇。市長十分重視台南山線旅遊，希望能藉由強化台南多元的觀光動能，吸引更多國內外旅客前來，票選活動將持續至11月30日，邀市民及全台各地山友每日票選心目中最棒的5條台南步道，迄昨日為止南市以關子嶺大凍山步道2000餘票暫居第一名。

觀旅局指出，全台熱門步道將於下月13日公布於健行筆記網站、粉絲頁，票選網站可至全台縣市步道大票選http://bit.ly/2qiKeqW。

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