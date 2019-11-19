成功鎮這種水果可賣到1斤120元 農會自豪「透過關係」才買得到

成功鎮農會總幹事吳全德自豪說，成功臍橙透過關係才買得到。（記者黃明堂攝）

2019-11-19 17:04:48

［記者黃明堂／台東報導］台東縣成功鎮臍橙進入產季，果實碩大，鮮甜多汁，鎮農會賣1斤80元，有的農民自售的頂級品1斤賣到120元；農會總幹事吳全德自豪說：「成功臍橙不滯銷，有的還要透過關係才買得到」！

臍橙因為有像肚臍的複果而得名，風味獨特，成功鎮農會總幹事吳全德說，成功早在日治時期就有人栽種，但產量不多，他在16年前接任總幹事時，以高價向農民收購，低價賣給消費者的模式，成功推廣食用臍橙，銷路大增，現在成了高價水果。

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吳全德說明，全鎮種植面積約80公頃，年產量40到50萬斤之間，連續兩年風調雨順，臍橙大豐收，賣相也佳，農會販售的禮盒裝1斤維持80元水準，有的青農開發出網路宅配自售，1斤賣到120元，也一樣暢銷。

吳全德說，南投曾經遠到成功鎮購買臍橙果苗回去種，在阿扁執政時代曾送進總統府一炮而紅，1斤100元起跳，當時成功鎮臍橙也才賣80元，所以他特別買了一堆請產銷班員試吃，吃完後大家更有信心，因為西部臍橙跟成功鎮比起來，少了一種風味，那就是「海風的味道」，成功臍橙長年經海風吹拂，有種特別的香氣。

成功鎮臍橙果實碩大，鮮甜多汁。（記者黃明堂攝）

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