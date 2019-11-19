為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

成功鎮這種水果可賣到1斤120元 農會自豪「透過關係」才買得到

成功鎮農會總幹事吳全德自豪說，成功臍橙透過關係才買得到。（記者黃明堂攝）

成功鎮農會總幹事吳全德自豪說，成功臍橙透過關係才買得到。（記者黃明堂攝）

2019-11-19 17:04:48

［記者黃明堂／台東報導］台東縣成功鎮臍橙進入產季，果實碩大，鮮甜多汁，鎮農會賣1斤80元，有的農民自售的頂級品1斤賣到120元；農會總幹事吳全德自豪說：「成功臍橙不滯銷，有的還要透過關係才買得到」！

臍橙因為有像肚臍的複果而得名，風味獨特，成功鎮農會總幹事吳全德說，成功早在日治時期就有人栽種，但產量不多，他在16年前接任總幹事時，以高價向農民收購，低價賣給消費者的模式，成功推廣食用臍橙，銷路大增，現在成了高價水果。

吳全德說明，全鎮種植面積約80公頃，年產量40到50萬斤之間，連續兩年風調雨順，臍橙大豐收，賣相也佳，農會販售的禮盒裝1斤維持80元水準，有的青農開發出網路宅配自售，1斤賣到120元，也一樣暢銷。

吳全德說，南投曾經遠到成功鎮購買臍橙果苗回去種，在阿扁執政時代曾送進總統府一炮而紅，1斤100元起跳，當時成功鎮臍橙也才賣80元，所以他特別買了一堆請產銷班員試吃，吃完後大家更有信心，因為西部臍橙跟成功鎮比起來，少了一種風味，那就是「海風的味道」，成功臍橙長年經海風吹拂，有種特別的香氣。

成功鎮臍橙果實碩大，鮮甜多汁。（記者黃明堂攝）

成功鎮臍橙果實碩大，鮮甜多汁。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
成功鎮23日辦「旗橙節」 千人辦桌吃美食
2019-11-18 19:35

成功鎮23日辦「旗橙節」 千人辦桌吃美食
推廣木虌果、臍橙 台東成功打造雙主場
2018-12-01 14:18

推廣木虌果、臍橙 台東成功打造雙主場
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
東海岸肚臍橙 香甜上市
2017-11-28 11:06

東海岸肚臍橙 香甜上市
旗魚肥、臍橙鮮 台東揪你吃美食
2017-10-16 15:22

旗魚肥、臍橙鮮 台東揪你吃美食
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播