成功鎮23日辦「旗橙節」 千人辦桌吃美食

成功鎮旗橙節今天辦宣傳。（記者黃明堂攝）

2019-11-18 19:35:08

［記者黃明堂／台東報導］每年11月東北季風吹起時，正是成功鎮鏢旗魚的季節，也是臍橙盛產的時期，成功鎮將在23日舉辦旗橙節，為漁業特產旗魚及農業特產臍橙宣傳，還有千人辦桌，邀民眾吃美食。

台東縣政府與新港區漁會、成功鎮農會今天召開活動說明會，包括立委劉櫂豪、議員李數奼、林威志、農糧署東區分署長陳昌岑等人出席，力挺這項活動。

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縣府指出，這項活動是東海岸的年度盛事，也是農、漁民歡聚慶祝的重要活動，旗魚、臍橙產業在台灣都是首屈一指的好物，縣府一定跟農漁民站在一起為農業創富。縣府說，當天在東河鄉金樽海岸也有國際衝浪賽的開幕活動，串聯起來，適合全家成功出遊。

新港區漁會理事長李隆榮指出，旗魚祭活動除了安排豐富的表演外，並有結合新港漁港在地旗魚特色菜色的千人辦桌饗宴，歡迎大家來成功鎮作客，品嚐食在地、食當季的生鮮海鮮美食。

新港區漁會也將頒發年度鏢旗魚王，最多尾獎項依次是：財福興漁船、新漁發漁船、金隆勝漁船，最大尾獎項依次是：金隆勝漁船、明德漁船、新漁發漁船。

成功鎮農會總幹事吳全德表示，臍橙節活動安排食農教育及農業體驗活動，還有咖啡品嚐、木虌果料理示範與體驗，重頭戲是臍橙的果品評鑑與試吃，並頒發年度臍橙果王、果后。

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