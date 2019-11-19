雲林秋冬遊專案 住雲林抽汽車、看雲林行腳

「咚咚舞蹈團」演出的媽祖，具原創性及在地特色。（記者詹士弘攝）

2019-11-19 14:45:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府推出秋遊旅遊專案，推出「住雲林抽汽車」、「2019雲林行腳」及「深遊雲林─社區深度文化之旅」，結合藝文、旅行與住宿抽獎活動，其中雲林行腳從23日起到12月22日的週六日晚上，巡迴10鄉鎮演出。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，歡迎民眾「吃雲林、住雲林、抽大獎」欣賞藝文表演，此次雲林行腳演出的三個團體「雲林愛樂室內合唱團」、「咚咚舞蹈團」及「太日樂團」，都是雲林獲獎的演藝團體，今年的10個表演場次，將由各團隊獨立擔綱演出。

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文化處長陳璧君表示，今年雲林行腳表演團隊比較不一樣，有原創的表演方式，充滿在地特色，民眾一定要在雲林住下來，不但遊山玩水，還能在晚上欣賞傑出的藝文團體演出，另為推廣雲林的觀光旅遊，文化處也將改名為觀光文化處。

雲林行腳10個表演地點分別是，水林鄉通天府、麥寮鄉拱範宮第一停車場、古坑鄉永光國小、台西鄉台西國小、元長鄉鰲峰宮中山路旁停車場、斗南鎮順安宮廟前廣場、四湖鄉文生高中禮堂、虎尾鎮公所虎尾廳、北港鎮北港文化中心家湖表演廳、崙背鄉崙背國小。

民眾可以搭配藝文旅遊參加「住雲林抽汽車」秋冬遊抽獎活動，最大獎VIOS一輛。

雲林行腳「太日樂團」演出讓人震撼。（記者詹士弘攝）

「咚咚舞蹈團」演出的媽祖，具原創性及在地特色。（記者詹士弘攝）

雲林推秋冬遊專案，歡迎民眾住雲林抽汽車，看雲林行腳。（記者詹士弘攝）

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