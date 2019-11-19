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提倡母語帶入校園！新北1學期還發160萬原住民獎學金

大同國小為新北市原住民重點學校，開設多項原住民母語課程。（新北市政府教育局提供）

大同國小為新北市原住民重點學校，開設多項原住民母語課程。（新北市政府教育局提供）

2019-11-19 13:00:54

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市每學年頒發2次優秀原住民同學獎學金，給予家境清寒原住民族學生肯定，同時鼓勵學生取得母語認證。108學年度上學期已頒發公私立國小共543名，162萬元獎學金，且每學期逐漸增加。其中，大同國小學生曾宥嘉學習低音大提琴，更曾於國家音樂廳與愛樂管弦樂團一同義演。

新北市教育局107學年度上學期頒發511位學生「優秀原住民同學獎學金」共153萬元；107學年度下學期則頒發535位、160萬元；108學年度上學期頒發543位、162萬元，每學期逐漸增加。

其中，樟樹國小學生王子瑤在中低年級時曾讓師長憂心，重回學習軌道後，現不靠補習成績便名列前茅；陳家豪生長在單親家庭，平時不但幫忙分擔家務，前陣子姊姊生病，更代替媽媽陪同就醫，現也通過阿美族語初級認證。

另外，大同國小為新北市原住民重點學校，除開設多項原住民母語課程，也發展串珠、編織與皮雕課程等特色課程。其中，曾宥嘉不但通過阿美語初級認證，也加入學校愛樂種子低音大提琴分部學習，還與樂團進行快閃演出和慈善義演。

教育局表示，108學年度不僅補助18所原住民重點暨特色學校辦理太陽計畫，鼓勵發展原住民族語言文化學習社團，另整合社區部落資源，辦理親職教育講座及親子學習活動等，增益原住民族家長教養及族語知能。

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