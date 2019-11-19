交通部招商大會推40案件 總商機約1000億元

交通部今辦招商大會，推40案件、總商機約1000億元。（記者鄭瑋奇攝）

2019-11-19 12:10:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日舉辦108年度招商大會，釋出40件公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，總商機逾1000億元，同時也展示交通科技創新應用亮點，共吸引近250位國、內外業者參與盛會；交通部長林佳龍表示，交通部前3年招商績效卓越，與民間業者成功簽約近1700億元，而他在擔任台中市場時就是招商王，希望交通部今年要再突破。

林佳龍說，過去3年交通部有許多重大招商案成功與民間業者合作，像是IKEA在桃園高鐵特定區投資經營居家賣場；桃機公司招商免稅商店，昇恆昌、采盟各自投資300多億元，讓機場不只是出國、返鄉必經之路，還能享受與體驗各種智慧城市生活。

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另外，台灣三井不動產公司於台中港投資興建的OUTLET PARK。今年高鐵桃園、新竹、台中特定區有將近300億元開發案，基隆港未來有輕軌捷運，還要做東櫃西移、軍港遷移等，未來基隆港會脫胎換骨，這次旗艦開發案件有基隆港旅運複合商業大樓等。

財政部推動促參司長王秀時表示，政府與民間合作相關投資案，截至今年8月，簽約案子已有1721件，總金額達1.61兆元，契約期間減少政府財政支出1.63兆元，增加8700多億元財政收入，創造26萬就業機會，對國內經濟成長有具體貢獻；當中交通部有271件、總金額達6281億元，占整體39%，在全國是第一名。今天有40案件、金額千億元，包含花蓮鯉魚潭觀光旅館、鳳林遊憩區建設、大鵬灣風景特定區興建營運等，案件非常多元。

交通部表示，為促進交通科技產業發展及交通治理創新，今年9月成立「交通科技產業會報」，希望能建構跨部會及跨領域的平臺，透過產官學研的共同參與，促進各界資源有效整合，匯聚交通科技產業創新的能量。今天大會也將展示智慧交通鐵道、智慧海空港、智慧物流園區及智慧電動巴士等多項交通科技應用，包含鐵道IoT、機場行李分撿系統及i郵箱等，展現未來無限商機。

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