天天吃好料》鹿港鱻味豆簽羹 給人大大滿足

海鮮麵線糊有虱目魚肚、蝦子、蚵仔與小卷，讓平民小吃的麵線糊升級為豪華版。（記者劉曉欣攝）

2019-11-22 09:20:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕拿出嘉義人對海鮮的自信與驕傲，陳冠魁端出超澎湃的海鮮麵線糊，勇闖鹿港小鎮！

來自嘉義布袋的陳冠魁，原本是開船的船長，後來決定轉戰餐飲業，跟鹿港親友討論後，認為鹿港是觀光小鎮，假日都有來自國內外的遊客，鼓足勇氣，下定決心，就從布袋搬到鹿港，在第一市場附近經營陳船長的鱻味豆簽羹，開賣海鮮麵線糊與豆簽羹。

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可是鹿港明明就是小吃王國，從百年老店、創意美食到人氣小吃，統統都不缺，尤其，鹿港人對於海鮮更是出名的挑嘴饕客，問起陳冠魁那來的勇氣敢在鹿港開店，進行麵線糊與海鮮的雙重挑戰？陳冠魁說，因為他從小在嘉義布袋長大，曾經開船為業，對於海鮮，他更是百分之百的挑嘴！

「海鮮要好吃，就是要新鮮！」陳冠魁說，他以前曾在船上煮海鮮給大家吃，因為現捕現煮，只要簡單的川燙，就是鮮甜的好滋味；而他在鹿港開店，海鮮全都是嘉義布袋、東石的產地直送，食材都是來自親友熟識者，品質有把關，他認為，正因為鹿港人是海鮮的老饕，更能一口就吃出產地直送海鮮的天然好味道。

因此，陳冠魁以澎湃的海鮮，把虱目魚肚、蚵仔、小卷、蝦子，統統入料到麵線糊與豆簽羹，瞬間讓民間尋常小吃，升級為豪華版，連鹿港人吃過海鮮麵線糊，還會再回頭來單點川燙小卷、川燙蚵仔，也讓陳冠魁開心地說，老饕就是識貨！

不少吃過海鮮麵線糊與豆簽羹的民眾說，麵線糊是鹿港大街小巷都可見到的小吃，以米豆製成的豆簽，則是早年台灣民間的傳統味，加入產地直送的海鮮，讓小吃的美味更加分，滿滿的海味，讓人吃起來更是大大的滿足！

產地直送的川燙小卷，就是鮮甜。（記者劉曉欣攝）

海鮮豆簽羹，傳統味加讓海鮮，美味更升級。（記者劉曉欣攝）

來自嘉義海線的陳冠魁，以嘉義海鮮搭配鹿港在地的麵線糊，端出不一樣的麵線糊。（記者劉曉欣攝）

來自嘉義的牛奶蚵仔，超肥美，連對海味很挑嘴的鹿港人都無法擋。（記者劉曉欣攝）

來自嘉義的牛奶蚵仔，超肥美。（記者劉曉欣攝）

豆簽羹的豆簽，就是用米豆製成豆簽。（記者劉曉欣攝）

陳冠魁以產地直送的海鮮，搭配麵線糊，端出澎湃海鮮麵線糊。（記者劉曉欣攝）

豆簽羹的豆簽，就是用米豆製成豆簽。（記者劉曉欣攝）

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