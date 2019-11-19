扯爆！專業犬舍用水果紙箱寄狗 民眾：以為寄蛋糕

專業犬舍竟用水果紙箱寄狗！動保團體批扯爆。（台灣動物緊急救援小組提供）

2019-11-19 09:16:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕專業犬舍竟用水果紙箱寄狗！

台灣動物緊急救援小組今接獲民眾轉寄相片，投訴高雄1家培育中心疑為了便宜行事，竟未使用標準運輸籠，將售出犬隻以裝水果的貨運用紙箱裝載，再鋪上碎報紙後，直接寄送給遠在台北的買主；只見狗兒被塞在無法轉動的狹窄箱內，十分痛苦，箱外還印有「需冷凍」字樣，相當諷刺。台灣動物緊急救援小組痛批業者對待生命手法草率，草菅狗命，呼籲主管機關應介入調查。

請繼續往下閱讀...

台灣動物緊急救援小組今凌晨接獲網友轉寄相片，投訴高雄1家犬貓培育中心，疑將售出的犬隻直接裝在類似水果紙箱內，簡單鋪上碎報紙後，就當貨物寄送給買主；民眾痛批「以為是寄蛋糕」、「太扯了、牠們也是生命耶」。

台灣動物緊急救援小組調查後發現，該犬舍應已多次利用類似手法運狗，研判可能是為節省成本才便宜行事，且多箱包裹的寄達地遠在台北，等於寵物犬可能超過10個小時，被關在狹小黑暗的紙箱中，無法轉身及飲水。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，現行動保法似乎未明文規範犬貓運送方式，但將狗兒塞在狹小的紙箱中運送，又長期未給飲水，應已違反動物保護法；業者身為專業犬隻培育機構，卻不尊重生命，令人遺憾。

倪京台說，台灣動物緊急救援小組長期運送台灣傷病流浪犬貓遠赴美國及加拿大供當地民眾認養，都會使用符合國際規範的犬貓運輸籠；基本上，載運犬隻的載具，應符合「緊急時可逃脫、結構堅固足以保護動物、兩面以上設有通風孔、空間大小必須足以讓寵物舒適轉身、站立或躺下」等條件；且應鋪設吸水材質的襯墊，避免狗兒浸泡在自己的排洩物中；此外，長時間運送也應在籠上加裝飲水器，提供動物基本飲水需求。

台灣動物緊急救援小組呼籲主管機關應介入調查，並針對業者缺失要求改善，也呼籲國內其他寵物相關業者在運輸寵物時能更尊重生命。

小組提供國際運送寵物相關規範：

1.使用結構堅固足以防止動物脫逃的運輸籠。

2.籠子需可排水、緊急時可供寵物逃脫。

3.籠子應設有最少兩面以上之通風孔。

4.應使用堅固的塑膠材質且僅有一個寵物門供寵物進出。

5.高度：寵物直立時，其頭部不得觸及籠子上緣。

6.長度：不得少於寵物身長加前肢高度一半的總合。

7.寬度：不得少於寵物二倍肩寬。

8.空間：必須足以讓寵物舒適轉身、站立或躺下。

台灣動物緊急救援小組長期運送台灣傷病流浪犬貓遠赴美國及加拿大供當地民眾認養，都會使用符合國際規範的犬貓運輸籠。（台灣動物緊急救援小組提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法