她為「4隻雞」告上聯邦法院... 痛訴：我只剩下牠們

美國一名患有精神疾病的女子，養了4隻寵物雞來療傷，卻被控違法養雞。示意圖。（歐新社）

2019-11-08 10:11:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名女子日前提起聯邦訴訟，指控當局不當的法律判決，為了能保留她養的4隻「寵物雞」，她聲稱這些雞能對她的精神疾病帶來助益，這是藥物無法提供的「情感支柱」。

據《福斯新聞》報導，卡倫莫里斯（Karen Morris）患有創傷後的精神疾病，醫生告訴她，養寵物有助精神病患者控制病情，她就開始養了4隻寵物雞，並稱牠們為「女孩們」。

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但這4隻寵物雞卻被當地房東協會舉報，指控她在房子裡違法養雞，莫里斯與協會人士持續爭執長達1年多。當局指出，莫里斯已違反法規，並命令他在30天內安置好這些雞，若寬限期結束，將每天支付25美元（約新台幣750元）的罰款。

莫里斯感嘆，所有家庭成員都已逝世，她只剩下這些「女孩們」陪伴她了，她堅決不會搬離，並決定提起聯邦訴訟，指控當局違反聯邦公平住房法。

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