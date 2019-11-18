堅守台灣價值 上揚唱片老闆娘張碧去世享壽82歲

成立超過50年的本土唱片公司「上揚唱片」老闆娘張碧於今（18日）晨過世，享壽82歲。她於2010年中風臥床後，一直沒有康復，惡耗傳出後，令唱片圈分外感傷。（資料照）

2019-11-18 19:54:52

〔即時新聞／綜合報導〕本土唱片公司「上揚唱片」成立超過50年，老闆娘張碧今（18日）晨過世，享壽82歲。她於2010年中風臥床後，一直沒有康復，惡耗傳出後，讓不少音樂界人士分外感傷。

綜合媒體報導，上揚唱片由張碧丈夫林敏三於1967年成立、本土旗幟鮮明，原本從事音響代理，同時替本土音樂家如江文也、陳秋盛、呂紹嘉與胡乃元等人製作專輯，為90年代的台灣留下「動人聲音」，旗下更曾經擁有超過20家世界頂尖的獨立廠牌代理，多年來致力耕耘台灣音樂。

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張碧是國內唱片業的傳奇人物，家族企業一手扶持，個性堅強、性格俐落，70歲時仍每天游泳健身，對自己的工作充滿熱情，且每年都到法國坎城唱片展參展，以台灣唱片業女強人姿態享譽國際。

張碧在2010年突傳中風，因腦血管栓塞的位置較為危險，一度有生命危險，雖堅強的撐過危險期，但後來病情並未好轉，隨後一直在家中休養。

2015年張碧與丈夫林敏三曾獲文化部主辦的傳藝金曲獎「出版類特別獎」，感謝2人長年以來對於台灣本土音樂的支持與貢獻。

張碧的長子林晉賢表示，母親因心臟問題，近年身體狀況較不穩定，可能是氣管嗆到之後休克，送醫急救一度好轉，但心律持續不穩，今天早上過世。關於告別式等相關後續，家屬會再做討論。

張碧的丈夫林敏三也大約在去（2018）年此時離世，2人一前一後逝世，令老員工分外感傷。

上揚唱片行的店面在台北市中山北路、民生東路口，2008年中國海協會會長陳雲林來台時，曾到附近的晶華酒店，抗議群眾如影隨形，場外警民對峙劍拔弩張；張碧在店內大聲播放「台灣之歌」專輯中的《戀戀北迴線》，引起店內及晶華酒店外抗議群眾歡呼，當時支援現場的台北市北投警分局長李漢卿卻率隊衝入店內，要求關掉音樂、關門，引爆爭議；張碧也因此引起關注，被視為守護台灣的知名人物。

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