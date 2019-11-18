為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

堅守台灣價值 上揚唱片老闆娘張碧去世享壽82歲

成立超過50年的本土唱片公司「上揚唱片」老闆娘張碧於今（18日）晨過世，享壽82歲。她於2010年中風臥床後，一直沒有康復，惡耗傳出後，令唱片圈分外感傷。（資料照）

成立超過50年的本土唱片公司「上揚唱片」老闆娘張碧於今（18日）晨過世，享壽82歲。她於2010年中風臥床後，一直沒有康復，惡耗傳出後，令唱片圈分外感傷。（資料照）

2019-11-18 19:54:52

〔即時新聞／綜合報導〕本土唱片公司「上揚唱片」成立超過50年，老闆娘張碧今（18日）晨過世，享壽82歲。她於2010年中風臥床後，一直沒有康復，惡耗傳出後，讓不少音樂界人士分外感傷。

綜合媒體報導，上揚唱片由張碧丈夫林敏三於1967年成立、本土旗幟鮮明，原本從事音響代理，同時替本土音樂家如江文也、陳秋盛、呂紹嘉與胡乃元等人製作專輯，為90年代的台灣留下「動人聲音」，旗下更曾經擁有超過20家世界頂尖的獨立廠牌代理，多年來致力耕耘台灣音樂。

張碧是國內唱片業的傳奇人物，家族企業一手扶持，個性堅強、性格俐落，70歲時仍每天游泳健身，對自己的工作充滿熱情，且每年都到法國坎城唱片展參展，以台灣唱片業女強人姿態享譽國際。

張碧在2010年突傳中風，因腦血管栓塞的位置較為危險，一度有生命危險，雖堅強的撐過危險期，但後來病情並未好轉，隨後一直在家中休養。

2015年張碧與丈夫林敏三曾獲文化部主辦的傳藝金曲獎「出版類特別獎」，感謝2人長年以來對於台灣本土音樂的支持與貢獻。

張碧的長子林晉賢表示，母親因心臟問題，近年身體狀況較不穩定，可能是氣管嗆到之後休克，送醫急救一度好轉，但心律持續不穩，今天早上過世。關於告別式等相關後續，家屬會再做討論。

張碧的丈夫林敏三也大約在去（2018）年此時離世，2人一前一後逝世，令老員工分外感傷。

上揚唱片行的店面在台北市中山北路、民生東路口，2008年中國海協會會長陳雲林來台時，曾到附近的晶華酒店，抗議群眾如影隨形，場外警民對峙劍拔弩張；張碧在店內大聲播放「台灣之歌」專輯中的《戀戀北迴線》，引起店內及晶華酒店外抗議群眾歡呼，當時支援現場的台北市北投警分局長李漢卿卻率隊衝入店內，要求關掉音樂、關門，引爆爭議；張碧也因此引起關注，被視為守護台灣的知名人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歷史上的今天》警察關我音樂！上揚唱片行事件！？
2019-11-04 11:17

歷史上的今天》警察關我音樂！上揚唱片行事件！？
深化民主！立委參選人「尋找少年助英台」挺台灣
2019-08-09 19:52

深化民主！立委參選人「尋找少年助英台」挺台灣
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
提出六大保證 賴︰只有我能守護台灣
2019-06-02 05:30

提出六大保證 賴︰只有我能守護台灣
與高中生對談 蔡籲守護台灣
2019-05-12 06:00

與高中生對談 蔡籲守護台灣
集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮

集保e存摺爆夯 投資再抽萬元禮
拒陳雲林「順道」訪連戰 陸委會︰勿橫生枝節
2018-12-18 06:00

拒陳雲林「順道」訪連戰 陸委會︰勿橫生枝節

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播