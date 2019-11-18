整頓都市毒瘤 五股垃圾山公有地綠化闢8米寬道路

新北市長侯友宜18日至擴大五股垃圾山視察公有地綠化情形。（記者陳心瑜攝）

2019-11-18 22:30:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府在「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案」發布前試辦計畫，改善五股垃圾山環境，整頓違規工廠占用和違法棄置情形，市府新建工程處從公有地著手清整、綠化，將在垃圾山5處公有地開闢綠地，並打造8米寬的中央軸帶道路，連接現有通路至主要幹道中興路、成泰路，強化防災和消防需求，預計明年9月完工。新北市長侯友宜今天也至現場視察公有地清整綠化初步成果。

侯友宜說，今年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，期望短時間內輔導計畫範圍內的業者，依法申請、合法使用，並留設開放空間及環境綠美化，改善垃圾山環境，目前已經九百多家的業者溝通。

請繼續往下閱讀...

市府工務局長朱惕之說，公有地清整綠化以中興路為界，中興路以北共5大區域公有地陸續排除佔用、綠美化；中興路以南則打造8米寬的中央軸帶道路，作為連接現有通路的主要道路，將分為三期闢建。

市府新工處長祝惠美說，中興路以北的5大區公有地面積共約2.75公頃，第一區已經完成廢棄物清運、整地和植栽，將治安死角轉變為綠意盎然的都市綠地，預計明年8月完工。

而中興路以南中央軸帶道路，北起中興路、南迄成泰路，分為三期開闢，將於2020年9月完工。第一期、第三期分別長350米、600米，而其中第二期約0.63公頃土地，因高差落差多達10米，暫無法開闢道路，因此將進行綠化工程，環保局預計在一旁新建清潔隊廠區，作為試辦計畫第一件興辦事業計畫案。

新北市政府城鄉局表示，為改善五股垃圾山環境品質，今年9月1日起先行實施都市計畫發布前試辦計畫，都市計畫程序同步推動，今天（18日）開始公告徵求意見30日，並於11月26日、11月28日、12月3日及12月10日上午10時在五股區公所九樓演藝廳辦理座談會。

城鄉局說，擴大五股都市計畫範圍位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東，面積約169公頃，屬洪水平原第二級管制區，計畫範圍周邊陸續規劃有八里新店線快速道路、特二號快速道路及縣道108高架等要道，交通便捷性高，依區位及交通條件、城鄉定位等面向重新檢討，將鄰近非都市土地納入都市計畫作有效利用及管制，健全當地都市機能與環境品質。

新北市政府環保局預計在此地興建清潔隊廠區，作為擴大五股都市計畫發布前試辦計畫的第一件興辦事業計畫案件。（記者陳心瑜攝）

五股區中山高速公路以北、新五路以東被稱為「五股垃圾山」，因遭非法傾倒的廢棄物堆積成山而得名。（記者陳心瑜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法