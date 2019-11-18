70年威靈廟淪落到遊民當廟公、拿廚餘祭拜！今天重振神威

台東市地藏威靈廟今天由市長張國洲（右2）揭幕。（記者黃明堂翻攝）

2019-11-18 15:03:39

［記者黃明堂／台東報導］台東市信義路的地藏王威靈廟有70年歷史，20年前公墓遷移後，頓失香火，淪落到「遊民當廟公、拿廚餘祭拜」，台東市長張國洲見狀不忍，發動民間資源整修，今天煥然一新舉行揭牌儀式。

鄰近海濱的信義路底過去是第一公墓，也是台東最大的墓葬區，約在20年前辦理遷葬，墓區變成外環道、公園，翻身成為黃金地段。

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不過，威靈廟的地位卻相反，過去在祭拜好兄弟時，香火鼎盛，好兄弟們搬走了，小廟反而被荒淹漫草淹沒，在一片草原綠地中成為反比。

市長張國洲表示，威靈廟因缺乏管理導致環境髒亂，令人不敢靠近，有一天他到威靈廟，看到雜亂不勘的廟宇，住在廟裡的葉姓市民整天焚燒垃圾，甚至收集廚餘來拜拜，他特別召開協調會，望讓該廟正常發展，首要之務就是恢復周遭乾淨的環境。

張國洲協調該廟管理委員會進行寺廟周遭環境打掃，公所清潔隊將協助清運垃圾，骨灰室由管理委員會自行整理；並協助住在廟裡的葉姓市民找到家人。

威靈廟煥然一新，今天舉辦地藏王揭牌儀式，市公所各主管、市代張品澤及善心人士共同參與，廟方贈送「台東威靈地藏廟謝謝市長大發慈悲」的橫軸，市長也回贈「穢土熟生」的匾額，希望地藏王廟廟務興隆，神威顯赫香火鼎盛護佑十方。

張國洲表示，他邀集好友們前來修繕奉獻，目前管委會已正常運作，也有許多志工進駐，協助處理後續事宜，看到現在的威靈廟乾淨莊嚴，發心的志工越來越多，國洲很是欣慰，希望在邱群峰主委的帶領之下，威靈廟廟務興隆，神威顯赫香火鼎盛護佑十方。

地藏威靈廟今天重新揭幕，台東市長張國洲（中）主祭。（記者黃明堂翻攝）

地藏威靈廟整修前，廟前堆積垃圾，遊民當廟公。（記者黃明堂翻攝）

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