北市抽驗豆製品 豆干不合格率最高

不合格的豆干與豆腐。（衛生局提供）

2019-11-18 11:30:07

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市衛生局最近執行市售豆製品專案抽驗計畫，在傳統市場、市場周邊攤販、超市、餐飲店等抽驗豆製品，檢驗項目包括12項防腐劑、過氧化氫、著色劑等，共計抽驗97件，檢驗結果6件不符規定，違規商品包括豆腐、干絲與豆干。

衛生局指出，這次發現3件豆腐產品、1件干絲產品及2件豆干產品，違規添加防腐劑「苯甲酸」或檢出殺菌劑「過氧化氫」陽性。若以產品類別分析，13件豆干產品中，檢出2件不符規定，不合格率最高（15.4%）；40件豆腐產品中，檢出3件不符規定，不合格率7.5﹪；10件豆類製品（4件豆包、2件豆皮、1件干絲及3件豆花）中，檢出1件不符規定，不合格率10%；34件豆漿產品皆符合規定。

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衛生局指出，上述違規產品依食品安全衛生管理法規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查違規產品來源皆屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。

衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷提醒民眾，選購豆製品時，最好向信用良好的廠商購買，由於豆干及豆腐類製品屬高水活性產品，常溫下易腐敗，業者較易添加過量防腐劑，衛生局也呼籲業者應秉持職業道德，勿濫用食品添加物，豆製品皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

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