台南私房秘徑 台江山海圳文化香路探索之旅

學員帶著小朋友一起來踏溯台江山海圳綠道文化香路。（社大台江分校提供）

2019-11-17 21:57:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校舉辦「跟著台江山海圳綠道去旅行」，認識台江內海沿岸聚落的文化香路「私房秘徑」，師生老中青三代30多人，今天在台江分校執行長吳茂成領路之下，展開台江山海圳綠道文化香路探索之旅。

學員鄭忠勝表示，這一次跟著台江山海綠道去旅行，探訪台江內海文化香路，同時迎接嘉南大圳開圳一百年，踏溯台江文化香路聽到台江內海宗教、歷史與水文化的故事，祖先跨海來台拓墾史，台江農業水利發展，走在水圳路上見到朱槿花、台灣楝樹，埔姜等在地植物，深深感受我們要向這塊土地學習，首先要做的是保護環境，有好水、好樹，生活才會更好。

請繼續往下閱讀...

吳清榮同學今天特別帶著孫女一起來踏溯台江山海圳綠道文化香路，他說，沿途聽著台江山海圳綠道在地歷史文化與俚語，也跟孫女說著我們要感謝先人的拓墾台江的大愛精神，尤其是八田與一所建置的嘉南大圳灌溉設施，我們正在享受著先人的智慧，生活在這個時代是幸福的。

今天他們一行人先前往赤山龍湖巖、走讀烏山頭水庫南北幹線、台江山海圳綠道曾文水橋，一路走到茄拔天后宮，並參訪南科史前分館，了解台江內海史前文化，特別是目加溜灣、直加弄、新港等平埔族文化。最後，再回到台江山海圳紫楝綠道，一路走回海尾朝皇宮，結束這趟台江山海圳綠道的文化香路之旅。

一行人參訪南科史前分館，了解台江內海史前文化。（社大台江分校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法