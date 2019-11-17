慢山城．秋日好！觀旅局邀民眾到台中山城體驗慢遊風情

新社花海及台中國際花毯節正舉行，現在到台中山城體驗慢遊正是時候。（記者歐素美攝）

2019-11-17 12:52:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局配合交通部觀光局推動「2019小鎮漫遊年」，以今年獲選特色小鎮的「經典小鎮-新社區」及「客庄小鎮-東勢區」，串連石岡區、和平區等山城，推出「2019小鎮慢遊-山城慢遊 心體驗」系列活動，邀民眾深入賞花海，並體驗山城慢遊、慢活、慢食旅遊型態，用心體驗慢旅的美好。

觀旅局長林筱淇表示，為深耕發揚台中山城的「慢食、慢活、慢遊」三慢哲學，觀旅局特別串連新社、東勢、石岡、和平等山城產業及地方團體，將於11月22日、23日，在新社區中興嶺停車場辦理「慢山城．秋日好」主題活動，推出各式慢食、慢活及慢遊主題體驗攤位。

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內容包括紫色浪「慢」餐桌、山城遊程/慢食文化展區、樂活及充滿童趣的各式驗驗手作活動，並規劃在地小農文化生活市集攤位等，邀請民眾秋日至山城賞玩花毯節之餘，也藉此活動認識台中山城旅遊亮點，進而感受更多中台灣的文化風情、體驗職人生活。

觀旅局並邀請百萬訂閱Youtuber「木曜四超玩」，以節目影片拍攝方式，重新詮釋山城特色景點，融入產地到餐桌的特色餐食概念，宣傳三慢理念的新旅遊型態，期望透過遊程影片讓民眾認識台中山城的美好；同時也邀請知名部落客肉魯，透過文字分享，整合山城特色元素，規劃一至三日主題遊程，帶領大家深度探索台中山城景點祕境。

林筱淇說，未來觀旅局並將整合山城四區觀光旅遊相關業者資源，推出「山城慢」觀光護照，將台中山城特色景點、小旅行遊程及合作店家優惠等資訊納入，作為長期性的旅遊推展，並利旅客按圖索驥走訪。

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