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頭份監理據點續辦 12/11下鄉苑裡機車考照

苗栗監理站頭份市公所據點櫃台處理案件多，決定續辦並加開窗口。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗監理站頭份市公所據點櫃台處理案件多，決定續辦並加開窗口。（記者鄭名翔翻攝）

2019-11-17 12:09:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為紓解苗北地區監理業務需求，苗栗監理站於9月假頭份市公所內開辦服務據點，試行2個月後承接案件約245件，經評估成效顯著將續辦，並增設一服務窗口；此外，苗栗監理站將於11月23日加開「假日門市」、12月11日則下鄉苑裡鎮新復里活動中心辦理考照服務，歡迎鄉親多加利用。

頭份市、竹南鎮及鄰近苗北地區鄉鎮，人口達全縣1/3，為解決民眾辦理監理業務皆須舟車勞頓約1小時至苗栗市之不便，自九月起苗栗監理站與頭份市公所合作，增設監理服務據點，每月第一、三週四早上9點至11點半派員駐點，試行兩個月共承接245件業務，因此決議續辦，並縮短等候時間，將加開一服務窗口。

此外，為便利民眾、學生假日考照及洽辦業務需求，苗栗監理站將於11月23日早上8點至12點開辦「假日門市」，監理站長蘇淑賢提醒，因假日機車考照人數多，故須採事先網路報名，預約名額共45名，期限至21日止，不受理現場報名，預計下月28日再次開辦假日門市。

而苑裡鎮新復里活動中心前廣場於今年劃設機車路考練習場，為解決當地鄉親、學子考照長途奔波不便，苗栗監理站也於12月11日下鄉辦理行動考照服務，民眾須於11月18至28日的上班日至苑裡鎮公所報名，限額80名，額滿為止，現場不受理報名。

苑裡鎮新復里活動中心前廣場於今年劃設機車路考練習場，苗栗監理站將於12月11日下鄉辦理行動考照服務。（記者鄭名翔翻攝）

苑裡鎮新復里活動中心前廣場於今年劃設機車路考練習場，苗栗監理站將於12月11日下鄉辦理行動考照服務。（記者鄭名翔翻攝）

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