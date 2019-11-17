大甲鐵砧山劍井步道修復 老舊步道變身現代感！

原有大甲鐵砧山劍井登山步道。（觀旅局提供）

2019-11-17 11:57:11

〔記者歐素美／台中報導〕 大甲鐵砧山風景區劍井登山步道，去年10月遭颱風吹襲損壞，台中市觀光旅遊局斥資1千萬，於今年3月動工修復，打造全新階梯步道及改善國姓廟前廣場、休憩平台、擋土牆等相關設施，展現新風貌！讓老舊步道搖身一變成為具現代感的登山步道，帶給登山遊客全新感受，直呼「煥然一新」。

觀光旅遊局長林筱淇表示，大甲鐵砧山風景區劍井登山步道連接劍井至國姓廟，去年颱風造成步道及擋土牆等損壞，影響民眾通行安全，市府編列預算進行改善，特別考量生態環境的維護，採避免大範圍開挖施工，以原有階梯型步道進行改善，擋土牆也採用預鑄景觀擋土磚，雖步道階梯型式沒改變，但採用現代感黑色板岩，除美觀外，更增加表面磨擦力，提升遊客登山的安全性。

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此外，市府並於步道中間設置6處休憩平台，供民眾休憩；另國姓廟前廣場、休憩區平台廣場，也在保留原有植栽下，於樹下設置座椅，民眾笑稱「怎麼沒看見開鑿過後的痕跡呢」？

風景區管理所表示，劍井登山步道經改造後注入現代感元素，有別於以往給人老舊破損的刻板印象，仍保留原有歷史風貌的珍貴美景。民眾假日可以來這裡走走，參拜鄰近的國姓廟，順道走訪鄭成功紀念館、鄭成功石像及軍人忠靈祠等，來一趟歷史文化之旅。

市府後續並將針對老舊損壞登山步道進行改善，並以生態環境、歷史風貌等工法及兼顧登山步道的安全性進行，呼籲民眾一起珍惜並愛護環境資源。

大甲鐵砧山劍井登山步道，施工後仍保有歷史風味。（觀旅局提供）

國姓廟前廣場，原本十分破舊。（觀旅局提供）

國姓廟前廣場，施工後煥然一新。（觀旅局提供）

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