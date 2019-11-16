躺椅當診療椅！吳健民守護仁愛鄉學童9年 畢業零蛀牙

牙醫師吳健民與妻子、牙醫助理為部落偏鄉兒童巡迴醫療，自備躺椅、器械、耗材、氣動幫浦，克難又辛苦。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-16 22:31:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「當我投入後，我看到我的責任在這裡，非常辛苦但必須執行這樣的天命！」南投縣仁愛鄉全鄉幾無牙醫診所，南投縣牙醫師公會9年前投入偏鄉醫療，開車翻山越嶺巡迴各國中小為學童駐診看牙，自備各式沉重的醫療器具、甚至以躺椅取代診療椅，設備克難，從每人有7、8顆蛀牙，至今國中畢業生齲齒率幾近於零，理事長吳健民笑說，「看到原鄉孩子天真笑容擁有一口健健的牙齒，是最大的成就感！」

仁愛鄉地處偏遠，33個部落分布在海拔400公尺到3000公尺的高山峻嶺，醫療資源缺乏，更無牙醫診所，原鄉兒童因城鄉差距，齲齒率高，加上牙齒保健觀念不足，家長因為工作關係，更不可能帶孩子下山看診。吳健民帶領公會醫師上山駐診仁愛鄉11所國中小，為學童塗氟、窩溝封填、補蛀牙、殘根拔牙及急性處理，9年來等於照護學童小一到國三畢業，培養牙齒保健觀念，學童幾乎沒有蛀牙了。

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吳健民在埔里開牙醫診所，每週五開著車帶著妻子簡美雲當行政人員、診所跟診護士深入山區到仁愛國中小、清境國小駐診，他們自備007治療箱、填補耗材、壓縮機、掛號筆電，以一般躺椅取代診療椅，頭戴頭燈為學童看牙，非常克難，診療時得用身體或手肘固定躺椅、用頭燈探照口腔，不時移動腰背和脖子看診治療，遇到幼兒園小朋友個頭小，還得彎90度才能看清楚口腔視野，幾年下來腰背都長骨刺。

吳健民也說，設備克難、診療不便，更加長診療時間，一天到一個學校，8小時只能診療約10個孩子，上山巡迴醫療3天的健保總額，比不上都會區牙醫一個小時植一顆牙的費用，但他不覺得辛苦，「身體很疲憊，心理很高興！」當年剛上山時看到小朋友一張口滿口爛牙，幾乎每個孩子都有7、8顆蛀牙，「不知道該怎麼辦」、「不過能期許自己還有時間為他們服務！」

吳健民說，當醫師、牙醫是天選的，「是上天選擇讓你來當醫師，天命是要以專業去服務人民，能執行牙醫業務到任何地方！」9年前到仁愛鄉是配合牙醫全聯會的衛福部偏鄉政策，「當我投入後，我看到我的責任在這裡！」醫師是特殊行業、與上帝同工，解決人間的困境和病痛，「我願意去做這樣的服務，有時候覺得疲倦、也會累，但是非常值得！」

吳健民說，小朋友的童言童語是支持他偏鄉醫療很大的原動力，天真可愛、笑容燦爛，看到小朋友在治療時忍耐痛苦，嘴巴還是張很大，眼淚卻流下來，「會讓我很感動，也願意投入！」山地偏鄉小朋友在國中畢業後口腔很健康，非常有成就感。

南投縣牙醫師公會有30多名醫師成立巡迴醫療團投入偏鄉醫療不足地區，巡迴包括3個醫療站、72個學校醫療點、19個社區醫療點，服務據點遍及南投境內偏鄉各地，去年18名牙醫提供1650個診次，服務近8500人次，但是近年牙醫師平均已60多歲，又沒有年輕醫師投入，盼有新醫師加入，否則可能面臨立意良好的健保偏鄉牙醫醫療改善政策斷炊，吳健民喊話盼新血加入，學校提供固定場所讓他們募集固定的治療椅，小朋友的治療品質會更好。

牙醫師吳健民用一般躺椅當治療椅，為山地偏鄉孩子診療牙齒，很是克難。（記者蔡淑媛攝）

牙醫師吳健民自備一般躺椅當治療椅，自帶各式醫療器材，為山地偏鄉孩子診療牙齒。（記者蔡淑媛攝）

牙醫師吳健民為山地偏鄉兒童巡迴醫療，自備躺椅、器械、耗材、氣動幫浦，翻山越嶺看診。（記者蔡淑媛攝）

牙醫師吳健民為山地偏鄉兒童巡迴醫療，自備躺椅、器械、耗材、氣動幫浦，開車翻山越嶺看診。（吳健民醫師提供）

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