全運會桌球設備移交桃園國中 配合「敏烈運動中心」啟用

桃園國中五十週年校慶，市長鄭文燦前往祝賀。（記者謝武雄攝）

2019-11-16 18:37:00

［記者謝武雄／桃園報導］桃園國中今天舉行50週年校慶，市長鄭文燦致詞時表示，感謝敏盛醫療體系總裁楊敏盛於校內建置「敏烈運動中心」，還捐贈5年500萬元培育優秀桌球選手，而在年全國運動會結束後，市府決定將全運會桌球設備移交桃園國中使用，盼持續協助桌球運動發揚光大。

鄭文燦說，桃園國中是台灣少數與縣市同名的國中，近年來市府挹注桃園國中1億元以上的經費，興建多項教學設備，其中「桃園市自主學習3.0實驗室」，實踐探索學習的目標，讓孩子自主學習，更成功連結108年課綱宗旨；另桃園國中也逐年完整建置班班智慧教室，走在教育前端，讓教育充滿創新及國際性，引導學生適性發展。

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鄭文燦表示，桃園國中是間歷史悠久的學校，在校長陳寶慧及師生共同努力下，深耕教育種子，各項競賽中屢獲佳績，使桃園國中成為桃園人才的搖籃，也祝福桃園國中未來持續超越巔峰，成為教育的亮點。

據悉，桃園國中50週年校慶系列活動，包含表揚50位傑出校友，在各行各業領域中展現出色的成就；其他系列活動包括8年級美術班學生及退休教職員的書畫美展。

桃園國中五十週年校慶，師生們展現歡樂的一面。（記者謝武雄攝）

桃園國中五十週年校慶，師生們展現活力的一面。（記者謝武雄攝）

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