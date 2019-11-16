台南麻嘉快捷公車12/5上路 地方反應繞遠費時要改

大台南公車橘9線麻嘉快捷公車，12月5日將在麻豆轉運站開通啟航。（記者楊金城攝）

2019-11-16 22:26:35

〔記者楊金城／台南報導〕台南市長黃偉哲今天下午宣布市府規劃大台南公車橘9線麻嘉快捷公車，12月5日將在麻豆轉運站開通啟航，終點站在高鐵嘉義站，但地方認為停靠站太多、繞路太遠了，路線和班次要快、捷，才能符合民眾搭車的需求。

對地方的疑慮，市府交通局長王銘德回應說，將在橘9線上線營運3個月後，依據各站搭乘情形，再檢討調整路線起迄點、停靠站位，以有效提供客運服務。

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交通局下午在麻豆轉運站為橘9線麻嘉快捷公車的新公車路線宣傳，由市長黃偉哲宣布12月5日上路的好消息，他也強調說，市府就算拿錢補貼客運公司行駛公車路線，也要照顧民眾「行的權利」和「行的便利」。

市府呼應大北門區及曾文區往返嘉義高鐵站的乘車需求，規劃大台南公車橘9線麻嘉快捷公車，是台南市第116條公車路線，橘9線並與黃9線新營到嘉義高鐵站共同肩負起溪北民眾往返高鐵嘉義站的運輸服務。

市府補助約900萬元，委由高雄漢程客運公司行駛橘9線麻嘉快捷公車，規劃平日18班、假日24班，繞行停靠麻豆、佳里、學甲等地，到嘉義高鐵站，另每日增開4班由麻豆轉運站直達嘉義高鐵站，班次都配合高鐵到、離站時間規劃。

王銘德說，麻嘉快捷公車繞行停靠麻豆、佳里、學甲，抵達嘉義高鐵站，路程約60公里，行車時間約70分鐘，直達車路程30多公里，行車只要40分鐘，單趟票價約在150元上下。

包括立委郭國文、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍、蔡秋蘭、蔡蘇秋金都到場關心橘9線開通，當場建議路線要調整，不要繞遠路，班次減少也沒關係。

郭國文說，在高鐵嘉義站停車一天要180元，民眾搭橘9線到嘉義站的車資都比停車費便宜，搭車划得來，但路線班次須符合快、捷的考量，否則乘車70分鐘，如搭高鐵都快到台北了，新公車路線省時、便捷將影響民眾乘車意願和營運成敗。

王銘德說，12月5日橘9線在麻豆轉運站啟航時，提供民眾試乘體驗，目前也規劃初期營運時提供票價優惠和贈送限量福袋以吸引民眾搭車。

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