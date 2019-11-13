四草大橋落水事件頻傳 民俗專家：百年亡魂無人超渡

台南連接安平區與安南區的四草大橋，每年都有民眾「落水」。（資料照，記者王俊忠翻攝）

2019-11-13 17:58:42

〔記者王捷／台南報導〕台南連接安平區與安南區的四草大橋，每年都有民眾「落水」，11日一名40多歲的葉姓女子「落水」直到今日上午遺體才被衝上橋下的沙灘，警、消相關單位都無法解釋為何這條跨海大橋會成為「落水」熱點，民俗專家王昆玉說，該大橋不僅常有人「落水」，釣客在當地也常發生意外，他認為這是因為百年來的亡魂無人超渡，意志力薄弱的人會受到無形力量牽引。

據了解，40多歲的葉女曾經從事「金融業」，7、8年前離開台南後曾到台中生活，近年才又回到故鄉，起初她跟家人住，這1、2個月又搬到東區租屋，目前不曉得經濟來源，10月底她才剛去國外旅遊，但是回國以後就不明原因情緒不穩，直到11日上午才將轎車停在四草大橋，在釣客面前「落水」。

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消防局當時出動多人搜索，不過都沒有找到屍體，直到13日凌晨3時許才在沙灘上發現葉女屍體，消防局指出，由於四草大橋是出海口，容易有淤泥，若不慎落水，會遭淤泥困住，依據經驗，通常會在屍體腐敗，體內產生氣體時才會浮上水面，因此落水後大多會在3天內找到屍體。

13日下午，葉女屍體相驗完畢，初步排除他殺，但葉女留下的信，卻沒有交代原因，仍待進一步調查釐清。對於為何每年都會有人「落水」？警方表示天氣轉變時，常有民眾會出現情緒不穩的情形，會加強四草大橋的巡邏，也請民眾有發現舉止怪異的民眾時能及時報案，警方會轉介相關單位替民眾輔導。

民俗專家王昆玉則說，在道家概念中會有水鬼抓交替的說法，而水鬼是由水流城隍管理，水鬼經過超渡獲得牒文才能離開，否則就會一直留在該處，四草大橋是荷蘭、日本進入台灣時發生海戰處，有許多亡魂從當時就留下來，但是很少宮廟到該處超渡。

如果，意志力不堅定或是八字較輕的民眾在該處容易受到無形力量影響，王昆玉建議可以定期超渡，讓百年亡魂能早日離開，另外在找不到屍體時，可找當地的水流城隍燒金祈求，當作過路費，早點找到死者。

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