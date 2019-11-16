隨手丟前先想想 合歡山淨山志工的小小願望

合歡山雪季將至，林務局等單位今天舉行合歡山秋季淨山活動。（林務局南投林管處提供）

2019-11-16 16:19:38

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山一年四季擁有不同風情，吸引眾多遊客造訪，也帶來垃圾與破壞，為守護山林之美，林務局員工、眷屬及志工今天舉辦秋季合歡山淨山活動，分別前往合歡山周邊步道撿拾遊客丟棄的衛生紙、菸蒂、塑膠袋等，清出20多袋的垃圾，志工也呼籲高山交通、天候等因素，垃圾清運不像平地，遊客最好是將垃圾帶下山，隨手丟前先想想，別成破壞山林的罪人。

合歡山春夏季可賞高山杜鵑、避暑，秋冬可賞雪及雲海，加上美麗星空，也在今年正式成為國際暗空公園，但大批垃圾入侵，成為最殺風景的事。

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林務局南投、東勢、花蓮林管處今天特別舉辦秋季聯合淨山活動，結合太魯閣國家公園、集集特有生物研究保育中心，總計120位員工、眷屬及志工響應，分別到遊客易前往或停留的合歡主峰、東峰、北峰、石門山周邊登山步道，以及武嶺、昆陽停車場等據點淨山，清出20多包的垃圾，又以菸蒂、紙屑、塑膠袋最多，形成另類的「滿載而歸」。

淨山志工表示，合歡山因路途遙遠，加上高海拔與氣候等條件限制，垃圾清運不像平地便利，為維護高山生態環境，每個人都能做到的就是把垃圾帶下山妥善處理，若隨手丟棄，容易被強風吹下山谷，處理更加棘手。

合歡山遊客多也製造許多垃圾，又以菸蒂、塑膠袋、紙屑最多。（林務局南投林管處提供）

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