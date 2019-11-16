Uber轉型最後一哩路！計程車、租賃車業有意見 交通部態度硬

交通部表示，Uber在台灣全面合法營運，現在已走在最後一哩路上，雖然現在計程車業、租賃車業雙方都還有很多要求，但交通部態度會踩硬，不會給雙方額外的期待。圖為日前租賃業者與Uber駕駛赴交通部抗議。（資料照）

2019-11-16 14:55:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕俗稱Uber條款的「汽車運輸業管理規則」第103條之1，經過緩衝期、輔導期後，終於要在12月1日開罰，交通部表示，Uber在台灣全面合法營運，現在已走在最後一哩路上，曾與Uber合作的租賃車行共305家，擁有1萬580輛車，當中5427輛租賃車行自有（法人車），駕駛靠行有5153輛；截至11月13日共有3500人加入車隊、720輛車已經掛計程車牌。交通部說，雖然現在計程車業、租賃車業雙方都還有很多要求，但交通部態度會踩硬，不會給雙方額外的期待。

Uber進來台灣後受到許多民眾喜愛，也讓國內計程車業者數位轉型速度加快。交通部為協助Uber轉型，已完成多項配套措施，包含商請警政署增加計程車駕駛人執業登記證考試能量，今年6月至11月曾開64場次，目前已有1萬5519人受測，9240人通過，及格率約60%。並協助計程車牌取得機制、車輛貸款平轉、保險及車輛型式放寬等；另也開放多元化計程車得免裝計費表，可用通過驗證APP計費系統做為車資收費依據。

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許多計程車隊都已有自己APP，但租賃業較缺乏這方面技術，對此，交通部也與經濟部合作，爭取行政院國家科學技術發展基金約8400萬元，要建置智慧租車平台系統，提升小客車租賃業產業競爭力，預計今年12月可開始進行測試，目標明年中旬正式推出。交通部表示，屆時民眾出遊到嘉義後，要租3小時車去阿里山玩，不想自己開車想要有附駕駛，都可透過該平台媒合，希望把租賃市場做大。

許多租賃業者、代僱駕駛認為無法在11月底前完成轉移至多元化計程車，若不延長取締時間，恐造成生計嚴重受影響。交通部表示，現已不可能再延長，這個底線絕對會踩死，而尚未來得及轉移的租賃業及駕駛，12月起仍可提供1小時以上的服務，轉換期間雖然收入會減少但不至於失業。

租賃業、計程車業目前爭議點，除是否再延長取締期限外，部分計程車業者希望向計程車司機收取服務費要訂定上限，像是Uber以往都是跟司機收取25%服務費，台灣大車隊多元化計程車則是收取每趟車資15％服務費；台灣大車隊喊出若要訂上限，它們可下調至10％，不過有其他車隊認為此規定會讓營運受限，還是要回歸市場機制。交通部召集相關業者開會後，對於照顧司機是樂觀其成，但認為要所有計程車客運服務業多同意才行，目前未決定要訂定服務費上限。

另外，計程車業也要求Uber資訊平台應該落地納管，交通部表示，現在Uber就是作為QTaxi車隊的資訊平台，交通部納管會針對該車隊；包含營運服務報表、營運資料都要提供給主管機關查詢等。

國內現行法規要求駕駛只能加入一家車隊，交通部今年初預告「Uber條款」時，曾提出擬鬆綁現行「一人一車隊」限制，雖然台北市汽車駕駛員職業工會等單位都表達同意，不過計程車派遣協會、車隊多反對。交通部現也鬆口多元化計程車未來發展順利後，其實它就是網約計程車，變成多派遣對於駕駛有利，交通部對於開放是樂觀其成。

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