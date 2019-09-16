四重溪公園整修後開放 友善旅遊設施為溫泉季暖身

2019-09-16 21:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕年初打造紫色薰衣草燈海夜景，引爆網紅搶拍風潮的車城四重溪溫泉公園，自4月1日進行第五期改善工程，上週終於重新開放遊客進入，除了最受歡迎的泡腳池，更新闢園區北側蝴蝶谷步道，為秋冬溫泉旺季率先拉開序幕。

四重溪溫泉公園早期荒煙蔓草，除了停車需求，完全不會有遊客想特地到訪，屏縣府自102年起爭取經費陸續完成園區設施，前年溫泉季整體景觀雛形完成，去年底紫色薰衣草夢幻燈海，則將溫泉公園成功打造成知名網紅景點，並選擇在夏天泡溫泉淡季進一步整頓設施。

屏縣府交通旅遊處表示，這次整修內容為植栽及草皮進行植被換土修護、既有設施友善化、泡腳池安全行走空間建置、步道高低差整平，並強化園區內的照明及監控設備、加裝階梯止滑條及新闢園區北側蝴蝶谷步道延伸路段等項目，希望民眾都能安心在園區內活動。

四重溪溫泉公園現有的入口迎賓廣場、溫泉泡腳池、園區旅遊服務中心、溫泉佛神社、生態步道、觀景眺望亭、周邊登山步道及公共廁所等設施都完成整修，11日重新開放後已經湧入上千人潮體驗。

除了硬體改善，屏縣府近期更舉辦招商座談會，希望吸引優質民間企業加入營運，透過創意賦予公園新的休憩機能，有效運用賣店及其他服務設施，將每年辦理溫泉季吸引的人潮，轉換成商機並延續到非溫泉季期間，讓溫泉公園長期營運，成為重振四重溪商圈的金雞母。

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