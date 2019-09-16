泰山4社區 打造旗艦型福利化社區

2019-09-16 14:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區近年面臨人口老化、青壯人口外流，為了加強對銀髮族與兒少的關懷陪伴，沿大窠坑溪的大科、貴和、中泰和黎明等4個社區，以大科社區為領航，打造旗艦型福利化社區，透過課程和培訓志工，帶領長輩與兒少從事有益身心的活動，邁向健康、樂活。

大科社區理事長蔡黃阿員表示，社區位處山坡地，早年居民以種稻及竹子維生，大窠坑溪沿岸盛產孟宗竹，後來因中山高速公路闢建，將村落一分為二，農田稻作逐漸沒落，青壯人口外移逐漸老化，為保留居民記憶，社區重拾傳統的竹編技藝，藉此凝聚居民感情。

蔡黃阿員說，社區成立照顧關懷據點、銀髮俱樂部、惜食共餐點等，並投入參與式預算，長輩幾乎週一到週日都能到據點活動。她心想「獨樂樂不如眾樂樂」，因此透過輔仁大學老師張耿銘和新北市社區培力育成中心老師黃珮玲的輔導，聯合貴和、中泰和黎明等3個社區向市府申請旗艦型計畫，造福更多長輩和兒少。

蔡黃阿員指出，旗艦型計畫針對銀髮長輩設計一系列健康促進課程，從養生保健、人際關係、口腔運動、桌遊到魔術，兒少關懷陪伴則有古早童玩、竹編、創意氣球、飛盤等體驗成長營，另培訓動健康、按摩、刮痧等種子老師，再進入各自的社區據點教導及陪伴。

身兼泰友里長的中泰社區理事長莊永任表示，轄內有明志國小，因此成立小太陽校外巡邏隊，帶領志工巡視校園周邊，若發現上課期間有學生徘迴或逗留，便趨前關心或立即連絡校方，確保學童安全。

社會局長張錦麗表示，泰山旗艦型社區在蔡黃阿員熱心當「母雞」帶領下，各理事長或里長全力配合，並結合當地志工推動福利化社區，讓長輩照顧與兒少關懷逐步展現成效，市府將全力輔導。

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