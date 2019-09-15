大里國光里圓形廣場淹成池塘 里長：婚紗大道害的

2019-09-15 20:05

〔記者陳建志／台中報導〕大里國光里圓形廣場，啟用至今10多年，過去從未淹水，但今年大里運動公園綠廊和婚紗大道陸續完工後，疑因未設計排水溝，加上改成硬鋪面且坡面改變，造成雨水無處宣洩全往圓形廣場灌，今年520至今已淹水3、4次，彷彿公園滯洪池，里長魏益川清淤泥清到快抓狂，經市議員林碧秀邀集運動局等單位會勘，決定緊急撥款150萬元，在圓形廣場外圍闢設排水溝攔水，避免雨水灌入廣場內。

大里國光里長魏益川今天表示，圓形廣場啟用10多年，但之前颱風、下大雨都不曾淹水，至從去年市府新工處進行景觀大道、婚紗大道等工程後，今年520大雨就開始出現淹水，至今已淹了3、4次，因清淤泥清到怕了，現在都在廣場四周階梯放置沙包擋水。

魏益川強調，婚紗大道還未施工前，鋪面是從圓形廣場往中興路方向傾斜，所以過去每逢下雨，包括兩旁土堤流下來的水，都匯流到步道後往中興路方向流，但婚紗大道鋪設時將鋪面抬高，加上未設置排水道，才會造成雨水都往圓形廣場灌，希望市府早日解決。

市議員林碧秀表示，接獲里長陳情後，邀集運動局、建設局、公所等單位會勘，因只要下大雨圓形廣場就淹水，里長、鄰長徹夜清淤泥實在很辛苦，因此要求市府儘速解決，市府決定由運動局籌出150萬經費設置排水溝截水。

市府運動局主秘吳國珉表示，當時確實未設計排水溝，加上新鋪設的硬鋪面透水性不佳，造成雨水流進廣場，不過廠商按圖施工，雖在保固期內但無法由其改善，為解決淹水問題，運動局已籌出150萬經費，將在9月底前核定給大里區公所，由公所發包施工，計畫在圓形廣場上方設置環狀的排水溝截水，把來自土堤、步道的雨水引入排水溝，避免流進圓形廣場，希望早日施工，並在今年底前完工，解決該處淹水問題。

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