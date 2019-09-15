國慶連假10/10登場 前3天每日0至5時暫停收費

2019-09-15 19:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年國慶連假自10月10日起至10月13日共4天，交通部高速公路局今天公布連假期間國道收費措施，假期前3天每日0至5時國道全線暫停收費，收假日10月13日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

高公局公布的收費措施為，4天國道皆採單一費率，即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程；部分路段採差別費率，如國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。免收費時段為10月10日起至10月12日每日0至5時國道全線暫停收費，收假日10月13日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

高乘載管制部分，高公局表示，10月10日7至12時，將實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制；10月10日及11日每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道高乘載管制；10月12日及13日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

另，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局表示，10月10及11日0至24時，將封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口匝道；10月12及13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3竹南北向入口匝道。

另外，現有開放路肩措施照常實施外，10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

高公局也將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制，另針對重點交流道，包括國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口採嚴格匝道儀控管制。

針對10個重點路段實施精進式匝道儀控，包含國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。

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