為了高薪 基隆人跨縣市工作比例全國最高

2019-09-15 18:33

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院主計總處公布2018年家庭收支調查，調查發現，基隆市有所得收入的民眾，有高達28.74％在外縣市工作；新北市也有22.94％，分別高居全國第一、三名，數據也凸顯，這些通勤族的工作所得比較優渥，顯示為了較高的薪水，基隆、新北民眾願意承受舟車勞頓之苦。

根據主計總處調查，2018年全台工作地點在外縣市的比例為9.8％，基本所得來自居住地以外的縣（市）比例平均為15.7％。基隆人工作地點在外縣市的比例高達28.74％，去年基隆市家庭的基本所得總額約1066億元，有42.45％的所得，是由這些在外縣市工作的基隆人所貢獻，基隆的所得收入者約24萬4991人。

去年新北市家庭的基本所得總額約1兆3839億元，其中34.62％的所得，是由22.94％在外縣市工作的新北人貢獻，新北的所得收入者約288萬3667人，跨縣市工作比例僅次於基隆及新竹縣。

主計總處表示，這顯示在台北都會區及新竹科學園區周邊跨縣市工作情形甚為普遍；相較台東、澎湖及花蓮受地理環境限制，赴外縣市工作所得比例較低。

對於新北、基隆人跨縣市工作比例高，新北市議員張錦豪說，像汐止設籍人口有20萬人，但實際居住應有30萬人，道路卻和十年前一樣只有幾條連外道路，無論是道路拓寬、增加連外道路、爭取基隆輕軌以及銜接北市捷運，都是要盡快解決的事情。

基隆市議員張耿輝也說，上、下班尖峰時段，國道一號五堵交流道塞車情況非常嚴重，他很早就提議爭取汐止五股高架道路延伸至五堵交流道，分流往台北市區與內湖五股的車潮。

另外，去年全國家庭的平均可支配所得103萬6305元，新北市家庭的平均可支配所得為106萬9348元，高於全國平均；基隆市家庭的平均可支配所得為89萬6746元，只有全國平均值的86％。

去年基隆市家庭的平均消費為74萬8209元，比前年減少2萬9715元，不過，去年基隆家庭的平均儲蓄為14萬8537元，雖然比前年多出1899元，仍排在全國末段班；新北市則都與全國平均值相去不遠。

基隆、新北家庭消費支出最大宗前三名都是住宅及水電瓦斯、醫療保健、食品，基隆市住宅及水電瓦斯近16萬元，其次是醫療保健13.2萬元，食品近12萬元；新北市住宅及水電瓦斯21.8萬元，其次是醫療保健12.4萬元，食品10.1萬元。

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