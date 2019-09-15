最古老的「柑仔店」 掌櫃一站就是70個年頭

2019-09-15 19:31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕位在土庫鎮中正路的「豐村行」是街上最古老的雜貨店，掌櫃趙榮章一顧店就是70個年頭，整間店就是台灣近代生活的縮影，讓人回想起光復以後那一大段台灣「柑仔店」的風情。

這家豐村行就位在土庫順天宮斜對面，店裡堆滿南北雜貨，貼著牆面有一大片檜木櫃，整齊排放著菸、酒、罐頭、奶粉等價位較高的貨品，整排木櫃依然顯得油亮油亮，完全看不出歷史痕跡。

二個黑得發亮的老木桶原是早期向公賣局請領放置米酒的酒桶，如今用來放置散裝零售的二砂和白砂糖，應付老顧客需求，反而保留了「古早味」。

豐村行大門口最顯眼的手繪招牌，是早年食品大廠宣示主權的最佳證明，隨著年代久遠雖已褪色，但招牌上罐頭、食品、味素等字樣，大大見證台灣經濟起飛的年代，讓人大發思古幽情，連老板夫婦都說「現在來拍照的都比買東西的人多很多」。

趙榮章說，土庫居交通要道，農產又豐富，加上拜順天宮媽祖信仰所賜，數百年來都是大甲媽祖遶境必經之地，帶動商業繁榮，日治時期比隔壁的虎尾鎮還熱鬧，直到日本人蓋了虎尾糖廠，才被後來居上。

86歲的老掌櫃趙榮章文質彬彬，很會讀書的他當年虎尾高中畢業後，因為是家中長子，為了弟妹無法繼續升學，只能回到雜貨店幫忙，如今兒子當醫生、女兒嫁出門，和妻子兩人守著店，天天必看自由時報，成為土庫街上相當有特色的老店。

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