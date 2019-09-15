拒絕醫療暴力 中市推雙通報機制

2019-09-15 11:06

〔記者張菁雅／台中報導〕拒絕醫療暴力！台中市政府除持續輔導醫療院所推動防暴措施外，考量醫療暴力多涉及司法範疇，特別與台中地方檢察署合作，建立醫療暴力雙通報機制，並定期召開醫療暴力平台聯繫會議，營造更安全的就醫環境。

衛生局表示，醫院是救人的地方，任何人都不該以強暴、脅迫、恐嚇或其他暴力方式，妨礙醫療業務執行，醫療暴力案件不僅使醫護人員身心受創，降低醫療照護品質，更影響一般民眾就醫安全。

衛生局指出，市府除輔導醫療院所加強門禁管制、警民連線、24小時保全人員、張貼反暴力海報、診療區與候診區作業空間明顯區隔，宣導醫護人員自我保護概念等防暴措施外，並透過醫療暴力雙通報機制，一旦發生醫療暴力案件，醫療院所可立即透過警民連線請求警力介入，同時通報衛生局與台中地檢署，依行政與司法流程懲戒。

另外，衛生局、警察局與台中地檢署也定期召開醫療暴力平台聯繫會議，進行三方協調合作及意見交流，檢視受理通報案件處理情形、分析醫療暴力因子，並由台中地檢署將偵查或法院判決結果反饋各單位，希望精進醫療暴力案件的處理，降低醫療暴力案件發生。

衛生局表示，近年因醫療暴力防制概念提升，台中市2016至2018年醫療暴力通報案件數分別為35、46及27件，移送地檢署件數佔通報案件數比例分別為57.1％、56.5％及63％，醫護人員不再容忍施暴者為所欲為，也呼籲市民以同理包容的態度溝通，共同營造安全優質的就醫環境。

拒絕醫療暴力 ，台中市政府推雙通報機制。（台中市衛生局提供）

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