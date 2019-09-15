為偏鄉小學教育扎根 獅子會「斗內」孩子多元課程

2019-09-15 10:46

〔記者王俊忠／台南報導〕國際獅子會300-D1區南市如意獅子會響應位於七股區偏鄉的三股國小圓夢扎根計畫，號召友會與公司、團體募集6萬元善款，利用中秋連假捐助三股國小，力挺校方為學生辦理多元學習課程，培養因應未來挑戰的5大基礎能力。

三股國小是七股區的偏鄉小校，雖與原台南市區僅一橋之隔，教育資源與學力表現卻有很大差距。校方從2019年起推動「圓夢扎根計畫」，陸續開設多元而豐富的學習課程，扎根孩子的基礎學習力及試探孩子多元潛能，強化閱讀與英語等基礎學力、加強自信表達的全球溝通力、學習藝術設計的美學創思力、增加活用知識的解決問題力及培養世代所需的智能科技力等5大能力，希望讓三股學童能在快速變遷的時代洪流中，自信從容的迎接與適應未來社會。

三股國小校長許志彰表示，「路走了，就會通！」，即使經費不足情況下，學校仍多方聘請專業有熱忱的老師，利用課餘時間在校內開設課程、成立團隊；另一方面與相關單位、基金會合作，募集社會資源支付開班所需的教師鐘點費。

校方說，扎根課程開辦後，學生學習有正面轉變，過去三股多數學生較不喜歡閱讀、也無法靜靜的長時間看書，參加和草閱讀營後，不僅孩子漸漸喜歡閱讀，對書中一些情節產生更多興趣，在課業上也進步不少！

有位學生家裡有4個孩子，媽媽已離開家庭，靠爸爸打零工，這學生非常喜歡來上課，因為喜歡老師上課時不僅教深入閱讀外，還有很多有趣活動，如水果擺盤、做小書等。另外，美術設計老師原先因為時間關係無法繼續開課，有天遇到1位小朋友問及什麼時候開始上課？老師深受感動，擠出一些時間回校繼續上課；小記者班有幾位學生畢業後仍跑回學校上課。

「孩子的未來不能等」，南市如意獅子會長陳永鎮率先響應支持，號召獅子會300-D1區第20分區柯素美主席、南市魚類商業同業公會鄭奐彬理事長、宏潤交通器材公司、王小珍顧問、阡園國際有限公司、南市關帝聖堂愛心功德會陳進行會長、中華九三經濟文化企業交流協會、恆暘貿易公司、南市第一、春暉、郡王等獅子會團體或個人呼應捐款，募集到6萬元挹注圓夢扎根計畫。

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