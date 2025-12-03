高山有望飄雪！今迎風面降雨增 中部以北入夜大降溫

中央氣象署表示，今天基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢。（資料照）

中央氣象署表示，今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃竹苗、花東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨、平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨天（2日）下降，北台灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大。

請繼續往下閱讀...

這波東北季風預計會影響至週五（5日），最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫則會再更低一些。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。由於東北風明顯增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週四（4日）、週五東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六（6日）、下週日（7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下週一（8日）東北季風再增強，下週二（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 - 20 15 - 19 19 - 29 17 - 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法